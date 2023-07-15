İSTANBUL- KOVİD-19 salgınının izlerini silen Çin’deki film sektörünün, geçen yıl başlayan toparlanmasını bu yıl da sürdüreceği ve 2025 yılında dünyanın en büyük pazarı haline geleceği belirtiliyor. Raporda, Çin’de film gişe hasılatının 2027 yılında 13,2 milyar dolara ulaşarak küresel pazarın yüzde 27’sini oluşturacağı da ifade ediliyor.



Çin eğlence ve medya sektörü toplam gelirinin 2027’de 479,9 milyar dolara ulaşacağı tahmininde bulunan rapor, yıllık bileşik büyüme oranının ise yüzde 6,1’le yüzde 3,5 olan küresel oranının üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Ayrıca yine 2027 yılına kadar Çin’deki internet reklam pazarı da yıllık yüzde 9’luk bileşik büyüme oranıyla 146,4 milyar dolara ulaşacak. Çin’in bugün dünyanın en büyük video oyunları ve elektronik spor pazarı olduğuna da dikkat çeken PwC analistleri, bu alandaki gelirin de 115,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

HABER: GİZEM ÇAKAL