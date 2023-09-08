Haber: Mert Osman Erman

Şirketin borsa değeri son iki günde %6'dan fazla veya neredeyse 200 milyar dolar (160 milyar sterlin) düştü.

Çin, teknoloji devi için üçüncü büyük pazar olup, geçen yıl toplam gelirinin yüzde 18'ini oluşturuyor.

Ayrıca Apple'ın ürünlerinin çoğu, en büyük tedarikçisi Foxconn tarafından üretildiği yerdir.

Wall Street Journal, Çarşamba günü Pekin'in merkezi hükümet ajansı yetkililerine, iPhone'ları ofise getirmemeleri veya iş için kullanmamaları emrini verdiğini bildirdi.

Ertesi gün Bloomberg News, yasağın aynı zamanda devlete ait şirketlerde çalışanlara ve hükümet destekli ajanslara da uygulanabileceğini bildirdi.

Bu raporlar, iPhone 15'in 12 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen lansmanından önce geldi.

Raporlara yanıt olarak Çin hükümetinden resmi bir açıklama yapılmadı

Apple, dünyanın en yüksek borsa değerine sahip şirketidir ve neredeyse 2.8 trilyon dolar değerindedir.

Şirket, BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Apple'ın bazı tedarikçilerinin hisseleri de düştü

Dünyanın en büyük akıllı telefon çip tedarikçisi Qualcomm, Perşembe günü yüzde 7'den fazla düştü.

Güney Kore'nin SK Hynix şirketinin hisseleri Cuma günü yaklaşık yüzde 4 daha düşüktü.

Bu raporlar, Washington ile Pekin arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk geldi.

Bu yıl, Washington, Japonya ve Hollanda gibi müttefikleriyle birlikte Çin'in bazı çip teknolojisine erişimini sınırladı.

Çin, yarıiletken endüstrisine yönelik önemli iki malzemenin ihracatını sınırlayarak karşılık verdi.

Pekin ayrıca yarıiletken endüstrisini desteklemek amacıyla yeni bir 40 milyar dolarlık yatırım fonu hazırlığında olduğu bildiriliyor.

Geçen hafta, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Pekin ziyareti sırasında Çin teknoloji devi Huawei, beklenmedik bir şekilde Mate 60 Pro akıllı telefonunu tanıttı.

Cuma günü şirket, telefonun Pro+ modelinin ön satışını başlattı

Kanada merkezli teknoloji araştırma firması TechInsights, telefonun Çin'in en büyük kontrat çip üreticisi SMIC tarafından Huawei için geliştirilen yeni bir 5G Kirin 9000s işlemci içerdiğini söyledi.

TechInsights analisti Dan Hutcheson, bu durumun "Çin yarıiletken endüstrisinin yapabildiği teknik ilerlemeyi gösterdiğini" ifade etti.

Yatırım firması Jefferies, bunun Çin için "büyük bir teknolojik başarı" olduğunu bir araştırma notunda belirtti.

Bu hafta, ABD Temsilciler Meclisi Çin Komitesi Başkanı olan Mike Gallagher, Ticaret Bakanlığı'nı Huawei ve SMIC'e yönelik ihracatı daha da sınırlamaya çağırdı.