PEKİN AA- Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Sun Veydong, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Tarumi Hideo'yu konuyla ilgili bakanlığa çağırdı.Sun, görüşmede, Japonya'nın kararını "bencil ve sorumsuzca" diye niteleyerek protesto ettiklerini bildirdi.

Japonya'nın bu kararıyla kendi çıkarlarını komşu ülkelerin endişelerinin önüne koyduğunu ifade eden Sun, Çin'in, deniz ekolojisi, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması için gerekli tedbirleri alacağı uyarısında bulundu.

Japonya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Japon Büyükelçi Tarumi de görüşmede hükümetinin atık suyun tahliyesi planının şeffaf ve bilimsel şekilde açıkladığını, Çin'in bu konudaki iddialarının bilimsel dayanağı olmadığını savundu.

Tarumi, Avrupa Birliği ve diğer ekonomilerin Japonya'dan su ve gıda ürünlerine yönelik denetimleri kaldırdığını hatırlatarak Çin'in bu yönde adım atan tek ülke olduğunu, bilimsel dayanağı olmayan bu türden tedbirleri kabul etmeyeceklerini belirtti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını duyurmuştu.

Çin, karara tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, "Atık suyun okyanusa tahliyesi, nükleer serpinti riskinin dünyanın geri kalanına yayılmasına yol açacak. Japonya böyle yaparak kendi bencil çıkarlarını tüm insanlığın esenliğinin üzerine koyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'nın arıtma tesisinin uzun dönemli güvenilirliğine, radyoaktif atık suyun bileşimine ilişkin verilerin doğruluğuna ve denetim anlaşmasının etkinliğine dair uluslararası endişeleri gidermediğine savunan Vang, "Eğer Fukuşima'daki radyoaktif atık su gerçekten güvenli ise Japonya'nın onu denize dökmesine gerek yok, eğer değilse zaten kesinlikle dökmemeli. Okyanus, insanlığı yaşatan kaynaktır, Japonya'nın radyoaktif suyu boca edeceği bir lağım değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Japonya, okyanusa tahliyesi planlanan sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul oranların altında olduğunu savunurken Çin atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkarak tahliye için başka yöntem bulunması gerektiğini vurguluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.