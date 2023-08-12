İSTANBUL- Çin’in Guizhou eyaletinde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali’nde yapılan duyuruya göre, araştırma ekibi Ay’ın 1/2.500.000 ölçekli jeolojik haritasını tamamladı.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) Jeokimya Enstitüsü araştırmacılarından ve ekibin baş editörü Liu Jianzhong, ayrıntılı haritanın Ay’la ilgili bilimsel araştırmalar, keşif planlaması, gelecekte Ay’a iniş bölgelerinin seçilmesi gibi konularda önemli katkılar sunacağını belirtti.



Ay’ın tam haritası, Shandong Üniversitesi, CAS ve diğer kurumlardan araştırmacıların yer aldığı 10 yıllık bir çalışma sonucunda hazırlandı. 17 Ay taşı türünün litolojik özelliklerini içeren harita, Ay yüzeyindeki malzemelerin bileşim ve dağılımı hakkında ayrıntıları da içeriyor.



Söz konusu haritanın, Çin’in Ay’ı araştıran Chang’e projesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Liu, haritanın seri üretime geçildiğini de söyledi. Bu arada araştırma ekibi, 1/1.000.000 ölçekli jeolojik Ay haritası üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

HABER: SELÇUK BULUT

