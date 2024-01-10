Haber: Damla Oya Erman

Pekin'deki yargı makamlarının açıklamasına göre, şirket, Beijing metrosunda rastgele kişilere "uygunsuz bilgiler" gönderenleri belirlemekte yardımcı olarak polise destek sağladı.

Adalet Bürosu'nun Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir şikayeti takiben yapılan soruşturma kapsamında gönderenlerin cep telefonu numaralarını ve e-posta adreslerini tespit ettikleri ifade edildi. Departman, mesajların doğasına dair detay vermemekle birlikte birkaç şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

AirDrop, Çin şehirlerindeki bazı metro ve otobüs kullanıcıları tarafından alınan rahatsız edici mesajlardan sorumlu tutuluyor. Ayrıca, popüler kablosuz dosya paylaşım fonksiyonunun, 2022'nin sonlarında Çin hükümetine karşı eleştiri içeren anonim mesajları yaymak amacıyla protestocular tarafından da kullanıldığı iddia ediliyor.

Wangshendongjian Technology, AirDrop üzerinden yapılan izlemelerde "anonim izlenebilirliğin teknik zorluklarını aştıklarını" ve bu sayede "uygunsuz açıklamaların ve olası kötü etkilerin daha fazla yayılmasını önlediklerini" açıkladı.

CNN, Apple'a (AAPL) konuyla ilgili bir açıklama talebinde bulundu.

Uluslararası medyaya göre, The New York Times ve Vice World News dahil olmak üzere bazı Çin sakinleri, yalnızca Apple cihazları arasında kullanılabilen AirDrop'u kullanarak, 2022'nin Ekim ayında Çin lideri Şi Cinping'e karşı nadir bir protestoda kullanılan sloganları yankılayan broşürler ve görselleri yaymak için kullanmıştı.

2019'da kısa mesafelerde etkili olan AirDrop, Hong Kong'daki anti-hükümet göstericileri arasında özellikle popülerdi ve bu özellik, düzenli olarak metro yolcularına renkli posterler ve sanat eserleri göndererek protestolara katılmaya çağıran kişiler tarafından kullanılıyordu.

2022'nin Kasım ayında, Xi'ye karşı yapılan protestodan kısa bir süre sonra, Apple, AirDrop paylaşımını Çin'deki tanımadıkları kişilerle sınırlamaya başladı, bu da kullanıcıların bilmedikleri kişilerle dosya paylaşmalarını zorlaştırdı. Bu özellik daha sonra küresel olarak genişletildi.