Haber: Damla Oya Erman

Apple'ın birkaç yılın en riskli ve iddialı yeni donanım teklifi olan Vision Pro başlığı, aynı zamanda en pahalı ürünlerinden biri: Fiyatı 3,500 dolardan başlıyor. Şirket, başlığın 256 GB depolama alanına sahip olacağını ve cihaz için reçete lens eklerinin 149 dolardan başlayarak satışa sunulacağını pazartesi günü açıkladı. Okuma lensi ekleri ise 99 dolardan başlıyor.

Vision Pro'nun piyasaya sürülmesini duyuran bir açıklamada CEO Tim Cook, "Apple Vision Pro, şimdiye kadar oluşturulmuş en gelişmiş tüketici elektroniği cihazıdır" ifadelerini kullandı. Cook, "Devrim niteliğindeki sihirli kullanıcı arayüzü, bağlantı kurma, yaratma ve keşfetme şeklimizi yeniden tanımlayacak" dedi.

Vision Pro'nun piyasaya sürülmesi, Cook'un Apple'da yedi yılın ardından gerçekleşen ilk büyük donanım ürünü lansmanıdır ve aynı zamanda CEO olarak görev süresi boyunca gerçekleşen üçüncü lansmandır.

Cihaz, bir çift kayak gözlüğüne benzemekte olup, kullanıcıların gerçek dünyanın canlı videolarına sanal görüntüler eklemelerine izin veren temel teknolojiye sahiptir. Diğer bazı başlıkların aksine, Apple'ın karma gerçeklik cihazı, kullanıcılarının gözlerini dışarıda gösterecek şekilde tasarlanmıştır, geçen haziran ayındaki şirket gösterilerine göre.

Vision Pro, kendi işletim sistemine sahip olacak ve kullanıcının gözleri, elleri ve sesi tarafından kontrol edilen yeni bir üç boyutlu kullanıcı arayüzü ve giriş sistemine sahip olacak.

Ürün, Apple'ın henüz kanıtlanmamış bir pazarın içine daldığı, diğer teknoloji şirketlerinin artırılmış gerçeklik donanım cihazları için genel kabul görmeyen bir pazarla karşılaşabileceği bir döneme denk geliyor. Ayrıca Haziran ayındaki Apple Worldwide Developers Conference'da açıklandığında gündeme gelen yüksek fiyat etiketi de dikkat çekti.

Apple (AAPL) hisseleri, Vision Pro'nun lansman tarihi açıklandıktan sonra pazartesi günü erken saatlerde %1,5 arttı. Apple'ın duyurusu aynı zamanda bu hafta Las Vegas'ta gerçekleşen teknoloji sektörünün yıllık CES konvansiyonunun başlamasıyla da örtüşüyor.