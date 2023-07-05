Pekin

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin'in temel endişelerini görmezden geldiğini, iç işlerine müdahale ettiğini ve Tayvan Boğazı'nda kasıtlı olarak gerilimi tırmandırdığını belirtti.

Kıfey, "Bu adım, Tayvan'ın bir barut fıçısına dönüşmesini hızlandırmak ve Tayvanlıları felaketin uçurumuna sürüklemekle eşdeğerdir." ifadesini kullandı.

Bağımsızlık için güç kullanmanın başarısızlığa mahkum kalacağını savunan Kıfey, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun her zaman hazır bulunduğunu ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı koruyacağını kaydetti.

ABD'den Tayvan'a 440 milyon dolarlık askeri ekipman satışı

ABD yönetimi, 30 Haziran'da Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaklaşık 440 milyon dolar tutarında mühimmat ve lojistik destek sağlayacağını bildirmişti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Ada'daki hükümetin talep ettiği iki askeri satışa izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, satışlarla Tayvan'a 332,2 milyon dolar değerinde 30 milimetre çapında zırh delici mühimmat ile 108 milyon dolarlık askeri araç ve donanım yedek parçası sağlanmasının planladığı ifade edilmişti.

Satışların gerçekleşebilmesi için Dışişleri Bakanlığının izninin yanı sıra ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, satışların, "Çin'in artan askeri tehditleri ve gri alan taktiklerine karşı Ada'nın direncini güçlendireceği" belirtilmişti.

Çin tepki göstermişti

Askeri satışlara onay verilmesi, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, Washington'ın Tayvan'a silah satmasına ve Ada ile herhangi askeri bağ kurmasına karşı olduklarını vurgulayarak, "ABD, tek Çin ilkesine ve diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerine bağlı kalmalı, Tayvan'a silah satmayı bırakmalı, Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratarak barışı ve istikrarı tehlikeye atmaya son vermeli." diye konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, en son martta Tayvan'a F-16 savaş uçaklarında kullanılan füzelerin satışı için 619 milyon dolarlık anlaşmaya onay vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

AA