Haber: Damla Oya Erman

Ancak bu mucizevi bileşeni cildinize nasıl entegre edeceğinizi ve olası sivilce sorunlarından kaçınmak için nasıl kullanacağınızı bilmek önemlidir.

New York'ta pratisyen dermatolog olarak görev yapan Dr. Blair Murphy-Rose ile yaptığımız röportaja göre, vitamin C cilt için "en güçlü antioksidanlardan biri" olarak kabul ediliyor. Bu antioksidan özellikleri sayesinde, cildinizi serbest radikallerin olumsuz etkilerine karşı korur. Bu zararlı serbest radikaller, UV ışınları ve hava kirliliği gibi faktörlerden kaynaklanır. Vitamin C'nin sadece bir koruyucu tabaka olarak işlev görmemesi, aynı zamanda hiperpigmentasyon veya melazma gibi renk bozukluklarını düzeltebildiği, ince çizgi ve kırışıklıkları giderdiği ve güçlü bir anti-aging etkisi sağladığı belirtiliyor.

Vücudumuzda doğal olarak C vitamini üretmediğimiz için, bu etkili bileşiği dışarıdan temin etmek cildimiz için kritik öneme sahip. Ancak vitamin C'nin en iyi nasıl kullanılması gerektiği de önemlidir. Dermatologlar, (Murphy-Rose da dahil olmak üzere) genellikle vitamin C'nin yüzünüzü temizledikten sonra sabahları uygulandığını önerir. Bu şekilde, günlük yaşamınız boyunca duman ve güneş gibi serbest radikallere daha fazla maruz kaldığınız anlarda ekstra cilt koruması sağlayabilirsiniz.

Vitamin C'nin diğer ürünlerle bir arada kullanılması da mümkün. Örneğin, hyaluronic asit gibi diğer cilt ürünlerini kullanıyorsanız, bu ürünleri vitamin C ile birlikte kullanabilirsiniz ve cildinizin sivilcelenmesinden endişe etmenize gerek kalmaz. Ancak vitamin C ürünlerini vitamin E gibi diğer antioksidanlar içeren ürünlerle birleştirirken dikkatli olmanız gerekebilir. Her ne kadar bu ikili bazı insanlar için iyi sonuçlar doğurabilirken, bazı cilt tiplerinde yoğun gelebilir ve sivilceye neden olabilir.

Peki, en iyi vitamin C serumları hangileri?

İşte Murphy-Rose'un tavsiye ettiği vitamin C serumları:

Glytone Age-Defying C+ Advanced Antioxidant Serum: Bu serum, "cildi çevresel streslere karşı güçlü bir şekilde korumak için %20 antioksidan konsantrasyonu" kullanıyor. Bu da onu daha etkili seçeneklerden biri haline getiriyor.

Skinceuticals Phloretin CF: Bu serum, görünür sonuçlar arıyorsanız tercih edilebilecek diğer bir vitamin C serumudur. Koyu ambalajı aynı zamanda potansiyelini korumada da yardımcı oluyor.

SkinBetter Science Alto Defense Serum: Bu ürün, vitamin C'ye ek olarak "yaklaşık 20 farklı antioksidan" içeriyor ve bu sayede kolajen üretimini artırarak cildi aydınlatmaya yardımcı oluyor.

La Roche Posay 10% Vitamin C Serum: Bu seçenek, hassas ciltler için iyi bir tercihtir çünkü nemlendirici formülü ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda daha bütçe dostu bir seçenektir.

Biossance Vitamin C and Rose Oil: Bu serum, hafif bir yağda çözünebilen ve diğer topikal vitamin C formlarına göre daha etkili ve tahriş etmeyen bir versiyon olan THD ile formüle edilmiştir. Hassas ciltler için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Unutmayın, kusursuz bir cilt için vitamin C'nin mucizevi etkilerini kullanmaktan çekinmeyin. Doğru ürünleri seçerek ve doğru şekilde kullanarak, cildinizdeki farkı fark edeceksiniz.