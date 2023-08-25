Haber: Damla Oya Erman

Yetkililer, sonbahar ve kış solunum yolu virüs sezonu için ABD hükümetinin hazırlıkları hakkında perşembe günü konuştular ve isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin güncellenmiş aşılara onayını birkaç hafta içinde vermesi bekleniyor. Daha sonra Bağımsız Uzmanlar Grubu olan Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) aşı kararları konusunda tavsiyelerde bulunan bir grup bağımsız uzman, yeni aşıların güvenliğini ve etkinliğini değerlendirecek ve kullanımları için önerilerde bulunacaktır. CDC direktörü bu önerilere onay verdikten sonra aşılar uygulanabilir.

Yetkililer, FDA kararından sonra ACIP'in düzenleyici adımları hızlandırmak ve aşıları piyasaya sürmek için hızlı bir şekilde toplanacağını söyledi. Danışma grubu, Covid-19 aşılarını tartışmak üzere 12 Eylül'de toplanacak, bu da aşıların hemen hemen bu tarihten sonra kullanılabilir hale gelebileceği anlamına gelir.

Bu duyuru, Covid-19'daki yaz sonu artışın ortasında geldi. CDC, hastaneye yatışlar ve acil servis ziyaretleri, ayrıca bazı havalimanlarında seyahat edenlerin atık su izleme ve test etme yoluyla hastalığı takip eder. 12.600'den fazla Amerikalı Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırıldı ve bu sayı artıyor, en son haftada %22 arttı.

Yine de yetkililer, bunların geçen yıl olduğundan üçte bir oranında olduğunu ve büyük ölçüde aşılamadan ve önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan bağışıklığın sayesinde olduğunu söyledi.

Ancak Covid-19'a karşı antikorlar zamanla azalır ve birçok Amerikalı için bir ayar yapılması gereklidir. Geçen sonbaharda yalnızca yüzde 17'si uygun olan bivalent aşıları aldı, son aşılamalar güncellendiğindeki son zamandı. Bu yıl üç aşının kullanılması bekleniyor. İkisi Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen mRNA aşıları ve üçüncüsü Novavax'tan protein altbirim aşısı. Novavax aşısı, Covid-19'a neden olan virüsün spike proteinini içeren daha eski bir teknoloji kullanıyor ve bağışıklık sistemini bu protein karşı antikor üretmek için harekete geçiren bir bileşen içeriyor.

Her iki aşı teknolojisi de iyi anlaşılan ve güvenli olan aşılar ve gerçek dünyada ve klinik çalışmalarda Covid-19'dan kaynaklanan hastaneye yatma ve ölüm riskini azalttığı kanıtlanmıştır, dediler.

FDA, Pfizer ve Moderna aşılarının 12 yaş ve üstündeki insanlar için tam lisans vermesini planlıyor. 11 yaş altı çocuklar ve Novavax aşısı, acil kullanım yetkilisi altında mevcut olacak, yetkililer dedi.

Aşılar, vücudun XBB.1.5 koronavirüs alt varyantına karşı nasıl savaşacağını öğretmek için güncellenmiştir. Ayrıca yakından ilişkili suşlara karşı etkinliği koruması bekleniyor. Üç aşı üreticisinin tümü, testlerinin aşılarının ABD'deki EG.5, şu anda hakim suşa karşı etkili olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Aşılar daha önce hükümet tarafından ücretsiz olarak sağlanıyordu, ancak bu, aşıların ticari pazar aracılığıyla sağlandığı ilk kez. Uygun Bakım Yasası'na göre, çoğu sigorta planı, katkı payı olmadan aşıların tam maliyetini karşılamak zorundadır.

Sigortası olmayan veya yetersiz sigortası olan kişiler, hala hükümet köprü programı aracılığıyla ücretsiz aşı alabilirler.

CDC Direktörü Dr. Mandy Cohen, geçen hafta CNN ile yaptığı bir röportajda, "Bu köprü programı birkaç kanal üzerinden var olacak." dedi. "Federally qualified health center'a gidebilirler veya halk sağlık departmanına gidebilirler. … Ve üçüncü seçenek olarak, CVS, Walgreens, Walmart gibi eczane ortaklarıyla çalışıyoruz ve aynı şekilde eczanelerde de bulunabilir olacak."

Eczane programının detayları hala çalışılıyor ve bazı mağazalarda ücretsiz aşı almak için hafif bir gecikme olabilir. Ancak sağlık departmanları ve federasyon nitelikli sağlık merkezlerinin hemen hemen hepsinin aşıları hemen elinde olmalı, dedi.

İnsanlar sadece aşı sağlayıcısına sigortalarının olmadığını söylemek zorunda kalacaklar ve bu avantajdan yararlanmak için, dedi.

Cohen ayrıca bir kişinin daha önce aşı olmadıysa ve daha önce enfekte olmadıysa, muhtemelen Eylül ayında yeni aşıların çıkmasını beklemenin, eski bivalent aşıları almak yerine bir seçenek olduğunu söyledi. Şu anda bir bivalent aşısı almak, bir kişinin yeni aşıyı birkaç hafta içinde alabilme yeteneğini geciktirebilir, uyardı. İnternette yayınlanan bir video soru-cevap oturumunda, böyle bir durumda olan herkesi risklerini doktorları veya hemşire pratisyenleri ile tartışmaları konusunda tavsiye etti.

Bunun yanı sıra, Stratejik Ulusal Stokta hala önemli miktarda Covid-19 testi bulunuyor. Hükümet bu ücretsiz testleri huzurevlerine ve yaşlı bakım tesislerine, federal nitelikli sağlık merkezlerine, okullara, kütüphanelere ve halka hizmet veren birçok diğer yere gönderiyor. Bu program devam edecek, yetkililer dedi. Ayrıca insanların ücretsiz test siparişi verebileceği Covidtest.gov'u geri getirme seçeneği de bulunmaktadır.