HABER:DUHA SENA OSKAY

Sümela Manastırı’nda her yıl 15 Ağustos’ta yapılan ayin için Cihat Yaycı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yaycı, “Sümela’da ayin yapılacaksa, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Atina’da da Diyanet İşleri Başkanımız başkanlığında Kur’an tilaveti ve mevlid okunmalıdır” dedi.

Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Yaycı,” “Bir Müslüman Türk şehri Trabzon’da bu ayinin yapılması Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesi ve Lozan Antlaşması hükümlerine aykırıdır. Eğer Sümela’da 15 Ağustos tarihinde bu ayine izin verilecekse burada da mütekabiliyet esası devreye sokulmalıdır! Örneğin; bu yıldan başlayarak her yıl 30 Ağustos’ta Atina’da sergi salonu yapılan, Fatih Sultan Mehmet’in Atina’yı Türk topraklarına kattığı dönemden kalan tarihi Fethiye camiinde başta Fatih Sultan Mehmet Han ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı ve Balkan Savaşları şehit ve gazilerimiz için Diyanet İşleri Başkanımız başkanlığında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunması gibi dini merasimlerin yapılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde Ecdadımızın kemiklerini sızlatan, Lozan Antlaşması’nı ezen ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesine hiçbir şekilde uymayan bu sözde ayin özde Pontus Bayramı kutlamasına izin verilmemeli ve Sümela’da Bizans-Pontus hayallerini bittiği yerden diriltmeye çalışan bu Kara Papaz ayini iptal edilmelidir” görüşünü dile getirdi.

“Bizans hayalleri bitirildiği yerden diriltilmeye çalışılmaktadır”

Cihat Yaycı Fetö destekli Pontus oyunları olduğunu vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi şüphesiz ki 15 Ağustos 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethedişidir. Nasıl ki İstanbul’un fethinin sembolü ‘Ayasofya’ olmuş ise Bizans hayallerini tamamen bitiren Trabzon’un fethinin sembolü de ‘Sümela Manastırı’ olmuştur. 88 yıl boyunca sadece müze olan Sümela Manastırı, 15 Ağustos 2010 tarihinde sanki bölgede yaşayan Ortodoks cemaati varmışçasına Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethedişinin yıldönümüne denk gelecek şekilde ibadete açılmıştır. Fener Rum Metropoliti ve Yunanistan’dan gelen Papazlar, 2010 yılında izin verilen ilk ayinde bile Pontus hayallerini ‘Pontus bayramı kutlu olsun’ şeklinde sahneye taşımış, ‘ayin’ adı altında kemençe ile zafer şarkıları söylemişlerdir. FETÖ destekli Pontus oyunlarıyla 1461’de Karadeniz’in sularına gömülen Bizans hayalleri bitirildiği yerden diriltilmeye çalışılmaktadır. FETÖ, bölücü terör örgütü üyeleri ile Rum lobisinin amacı, buraların aslında Yunan toprağı olduğu propagandasını yapmaktır. Sümela Manastırı’ndaki bu ayinler aynı zamanda Lozan Antlaşması’nın çiğnenmesi manasına da gelmektedir. Bu ayinle, Lozan Antlaşması’na göre yalnızca Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul’daki Ortodokslardan sorumlu olan Fener Rum Metropolitliği, yetkisini aşmaktadır.”