İçinde bulunduğumuz 2023 senesi Independent gazetesi ; Güneş panellerinin bulutlu günlerde elektrik üretebilme kabiliyetinin kar örtüsü olması durumunda , Güneş enerjisinin bir kısmını toplama becerisini tamamıyla engellemesi sorununa bir çare olarak Birleşik Devletleri'ndeki Toledo Üniversitesi'nden bir ekibin , biriken karın güneş panellerinin verimliliğini etkilemek sizin kayarak dökülmesini sağlayan bir kaplama şeridi geliştirdiğini duyurdu . ABD ve Japonya'da yapılan testler, söz konusu şeridin takıldığı güneş panellerinin yıllık enerji üretimini yüzde 5'ten fazla arttırdığını ortaya koymuş . Güzel bir gelişme karın yağış etkilerini bozduktan sonra çareler silsilesinde einsan yeni çözümler bularak bu bir sürpriz değil . Haberin detayını araştırmak mümkün .

-Scientists invent solar panel coating that lets them work in any weather. Anthony Cuthbertson. Mon, 18 September 2023 at 6:57 am INDEPENDENT

Mevzumuz ise biraz daha derine bir bakış açısıyla zihnimizin içinde acaba ne gibi büyük resetlere ihtiyaç var biraz bunu anlamlandırmak olsun.

Yaşamsal ve yönetsel değişimlerin giderek arttığı bir çağın içinden geçmekteyiz. Ezberbozan değişimler olarak adlandırıyoruz bazen olanı biteni .Ne diye ezberledik kısmı tam manasıyla büyük bir MUAMMA ! Daha azına sahip olmak ki sahip oldukların sana sahip olmasın gibi filmler içinden -mesela Dövüş Kulübü bunlardan biri --alıntıları andıran sözcük dizilimleri daha sade minimal yaşamlara davet anonsları yaparken; son on yılda daha da ivme kazanan trendler arasında gelen küçük, prefabrik yapılar ,mikro konut.projeleri , mini müstakil ev ofisleri ve küçük ev hareketi, dünyada her geçen gün daha fazla rağbet görüyor ve bu yaşam tarzı küçük ev için iç ve dış mekan çözümlerinde sürdürülebilir malzemelerin seçilmesi de dahil olmak üzere daha sürdürülebilir yaşam uygulamalarına dönüşün bir merhalesi . Dönüşüm serüveni boyunca konsept müstakil süitler arayışları ise işin başka bir boyutu. Aslen tüm bu nevi projelerdeki evlerde kullanılan malzeme ve ürünlerin merkezinde, inşa edilmesi kolay yapıların dayanıklı, sürdürülebilir ve temelde bakım gerektirmemesi esası vardır. Dış ve iç zemin döşemelerinde ısıl işlem görmüş budak ağaçlar ,doğal yağla kaplanmış fırçalanmış ladin dış kaplamalar ve daha neler neler ! Booth Kamplarda hayatımızı dönüştürmeler ve tabiata yakınsamalar için epey gayrette bir hal içindeyiz .oysa Belki hayatımızın kalan kısmını yaşama bakışın yönünü değiştirerek WELLNESS –esenlik boot camp a dönüştürmek de mümkündür diyerek kulağa kar suyu kaçıralım , kardan da söz etmişken. . Bilişsel ve davranışsal yönde bakış açılarında Bir resetleme ya da sil baştan halleri mi acaba bizi gelecekte bekleyen ? Şayet bakış biçimini resetlemezsek ;Yeni keşiflere ve sınırlara ulaşmak için kontrolsüz ve aç gözlü teknoloji kullanımının önünü kesmeden kapsayıcı eylemden yoksun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik girişimler, Büyük Sıfırlama Alanı etkinliği adil,sürdürülebilir ve dirençli bir şekilde amacına ulaşabilir mi ?

İki ayağı üzerine kalkmış homo sapiens olarak sedanter yaşayan ,bütünsel bakış açısından uzak bilim ve sanatla yaratıcı ve üretici yanını beslemeyen, üretmeden tüketen ve çöplerini giderek büyüyen benliğini ve varlığının anlamaya çalışmayan, şefkat adalet ve vicdandan değerler sisteminden yoksun vaziyette ezberlerle yargılarla yaşamada ısrarcı bir insanın esasen sadece nasıl bi ev ya da köyde okuduğunun , ,burada sırf yenilenebilir enerji kullanmasının ,organik tarım yapılmasının da tek başına pek anlamı yoktur . Hiç yoktur diyemiyorum ama katkısı ve yarattığı etki bakımından verimsizdir.

Bütünsel bir bakış açısını ıskaladığı her anda bir yanılsamadır ziya insan. Bu noktada insanın doğasına ve biricik benliğine dönüş bir eve yolculuktur. Çiğdem Yorgancioglu MIM CHI 360 ve CHI LANGE CHALLENGE –CLC360 eğitim ve öğrenim felsefesi de işte tam da bu yüzden var .

Efemeralizasyon

Daha azıyla giderek daha fazlasını yapmak, sonunda her şeyi hiçbir şey olmadan yapabilene kadar' der, Buckminster Fuller Efemeralizasyonu tarif ederken Çiğdem Yorgancıoğlu yıllardır gezdiği 107 Dünya ülkesindeki deneyimlerinin de üzerine koyarak uzmanlık alanı olan risk yönetimi ve hayatta kalma becerileri konulu seminerlerinde objeleri kendi amaçları dışında nasıl kullanılabileceği konusunda ezberbozan kullanım alanları ve kullanma tekniklerini anlatıyor . Kelimenin tam anlamıyla Efemeralizasyon Ne sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ne sadece fosil yakıt kullanım açgözlülüğü ne glutensiz yaşam ne de oburlukla mücadele tek başına yeterli değil insanın tabiatla birlikte devinimini bozup kendi doğasından ve doğadan uzaklaşmaya izin veren yanına merhem olacak güzel bir gelecek için .

Güneş ışığını sözcük ve hareketlerin ağaç dallarından oluşan koridorlardan geçirerek rengarenk yosun kayaların üzerinden akmakta olan bir suyun içinde yanan ateşin büyüsünde ,ağacın rüzgarla dal ve yaprağının yumuşak salınımıyla mükemmel uyumundaki dıştan mini minnacık görünen enerjisi büyük ferah evcikler içinde alt ton mimarisi yaratan sözcüklerle Vahşi doğada evrimleşmenin herhangi bir anında Tabiata dönüşün ve İnsanın bu dönüşteki yolculuğunu aktaracak MIM CHI 360 FELSEFESİ . “stres,şaşkınlık hali enerjisizlik, takatsizlik,bitkinlik,obezite kararsızlık, nefret , öfke, anksiyete, depresyon ve uykusuzluk semptomları ile araya mesafe koydunuz bir kere ve içinizdeki “tabiat evine “döndünüz bir kere daha ne olsun”diyor MIM CHI 360 Cigdem Yorgancıoğlu .Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte saat 11:30 da MIM CHI 360 DOĞA DOSTU TAM YAŞANTILAR isimli sunumunu BSP Group organizasyonuyla " tnymodern.com " kapsamında zoom üzerinden gerçekleştirecektir.