40 yılı aşkın galericilik deneyimine çoklarca yurtiçi ve yurtdışı sergi ve müzayedeleri sığdıran ve nice sanatçının eserini sanat piyasasına ilk tanıtan kişi olarak bilinen Nİhat Tokat organizasyonuyla Artvizyon tarafından düzenlenen Enigma Karma sergisinin Adalar’ın kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olma görevini üstlenen , Çınar Meydanı’nda konumlanan Adalar Kültür Derneği; BüyükAda'daki açılış kokteyli dans performanslari ülkemizi yurtdışında akademik sunumları ve sanatsal çalışmaları ile temsil eden dünya gezgini ekonomist eğitmen performans sanatçısı Tango Terapi Platformu ve Mim Chi 360 Drama Dans Tiyatrosunun kurucusu sanatci Cigdem Yorgancioglu tarafindan 23 Eylul tarihinde MIM CHI 360 Drama Dance Theater doğaçlama koreografisi danslari olarak gerçekleşecektir. Gectigimiz hafta Ortaköy'de Mimar Sinan'ın eşsiz eserlerinden biri olan tarihi Kethuda hamaminda sergiledigi Mim Chi 360 danslarini ;sanatci yurtdışında ülkemizi temsilen gittigi ulkelerde de sergilemis olup 2018 yılı Aralık ayında Guangzhou' daki dansi Çin Halk Cumhuriyetinde naklen TV lerde gösterilmiştir. MIM CHI 360 Dünya gezgini sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu'nun Dünya gezileri sırasında etkileşimde olduğu 5 kıtada yerli halklar kabileler ve farklı dans organizasyonları ile yaptığı çalışma ve araştırmaların bir bileşkesi olarak ortaya çıkan "Cigdem Yorgancioglu MIM CHI 360 Drama Dance Theatre Math Philosophy " farklı dans disiplinlerinden serbestçe beslenirken yaratıcı düşüncenin önünü açarak toplumda ötekileştirmenin ve kutuplaştırıcı dil kalıplarının karşısına barışçı savaşçının dilini teatral drama dans formları üzerinden sahneye taşımaktadır. Sanatcinin Dansinin son bolumu Dijital Bilgelikte Cehaleti anlatan bir dans betimlemesidir ve Enigma ya baglanmaktadir. Çiğdem Yorgancıoğlu MIM CHI 360 ENIGMA serileri dans performansına dair birkaç söz ; Bilişsel ve davranışsal farkındalığın sınırında de lişkisini güçlendiren Geçiş (Transition) Değişkenlik (Volatility), Akış;(Flow), Belirsizlik (Uncertainty), Complexity (Karmaşıklık) Elastikiyet (Resilience )–Muğlaklık (Ambiguity), Denge (Balance) Ahenk (Harmony ) gibi pek çok temayı işleyen sanatçı sergiye özel paradigma ve enigma geçişlerini de dansında performansında sunacaktır . Gerek resimlerinde gerekse edebi eserlerinde olulipo , anagramlar benzeri farklı yaratıcı teknikleri, ve şifreleri kullanan sanatçı dansın içine de bilmecelerini ekleyerek modern insanın açmazlarına vurgu yapacağı bir dansta Cigdem Yorgancioglu kriptografik dönüşüm sonrası “eikositriophobia” ,dan kaçış ile dansı bitirecektir. Sanatçı ,kültüre ve sanata değer veren herkes için kapılarını açık tutan mekanda karma sergi kapsamında 23 ün gizeminin kendi yaşamındaki anlam ve önemini de açıklayan bir kaç dakikalık kısa bir konuşma yapacaktır . Sanata daima evet diyen ve geçtiğimiz yıl doğum günü esnasında performansında da aynı enigmaya dikkat çeken sunumuyla konuyu işleyen sanatçı Çiğdem Yorgancioglu bu kez enigma 23 sunumunu sadece teatral performans olarak değil ,bunun yanı sıra drama dans formunda da sergilenecektir.

Sergi açılış kokteyli ve performans 23 Ağustos 2023 saat 17:00 mekan

Performans sanatçısı :H.Çiğdem Yorgancıoğlu http://www. cigdemyorgancioglu.org/