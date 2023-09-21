Güney İspanya'nın Endülüs bölgesine has müziği olmanın sınırlarını çoktan aşmış ve dünya müziği haline  gelmiş Flamenkonun merkeze alındığı zengin içerik dolu  Çiğdem Yorgancıoğlu tarafından hazırlanıp  modere edilen Chi Ci Talks Pazar söyleşisinde , bu sene 21.sanat yılını kutlayan Flamenkodansdersleri  kurucusu Melek Yel  ve kısa bir süreliğine özel bir çalışma için İstanbul'da bulunan Madrid'li İspanyol dansçı Carmen Cervantes  ile  Kadıköy’ün başta İspanya’nın  lezzet , kültür ve sanat aktiviteleri ile gözde mekanlarından biri haline gelen  Taberna Espanola’da e flamenkoseverleri buluşturdu

Kendisi de farklı alanlarda dünya performans dans sanatçısı olan ve Türkiye'yi bu alanda yurtdışında da temsil eden Çiğdem Yorgancıoğlu, bu ikisi de birbirinden özel ve başarılı Flamenko sanatçısı konuklarıyla flamenkonun dansından aksesuarına ,iletişim dilinden müziklerine, tarihinden İspanya daki yerine ve dünyada dansın genel anlamda olduğu gibi tangonun da insanları bütünleştirici birleştirici kapsayıcı yanına değinilen keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi ve izleyicilerin sorularıyla ve katkılarıyla yüksek katılım gösterdiği etkinlik iki saati aşkın bir süre keyifle izlendi .

Dinleyicilerin Kendisi aynı zamanda araştırmacı gazeteci olan Melek Yel'in derin flamenko bilgisini ve Carmen Cervantes'i tanıma fırsatını deneyimlemelerine olanak sağlayan  Pazar,Chi Ci Talks’ ı kaçıranlar programdan kesitleri ve programları youtube üzerinden ,Çiğdem Yorgancioglu ve Taberna Española’nın sosyal medya hesaplarından  izleyebileceklerdir .Ayrıca 24 Eylül Pazar günü değerli sanatçılar  yine Taberna Española ‘da sahne alacaklardır .

Tarihte Bugün: Hobbit yayımlandı Tarihte Bugün: Hobbit yayımlandı

"Flamenkoevi" ile birlikte Carmen Cervantes’in hazırladıkları  özel bir sahne programına dair etkinlikler hakkında mekandan- Taberna Española-  direk bilgiler alınabilir. .  

19.00-20.00 Palmas ritim workshop
21.00 Carmen Cervantes & Flamenkoevi Sahne Performans'