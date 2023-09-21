Güney İspanya'nın Endülüs bölgesine has müziği olmanın sınırlarını çoktan aşmış ve dünya müziği haline gelmiş Flamenkonun merkeze alındığı zengin içerik dolu Çiğdem Yorgancıoğlu tarafından hazırlanıp modere edilen Chi Ci Talks Pazar söyleşisinde , bu sene 21.sanat yılını kutlayan Flamenkodansdersleri kurucusu Melek Yel ve kısa bir süreliğine özel bir çalışma için İstanbul'da bulunan Madrid'li İspanyol dansçı Carmen Cervantes ile Kadıköy’ün başta İspanya’nın lezzet , kültür ve sanat aktiviteleri ile gözde mekanlarından biri haline gelen Taberna Espanola’da e flamenkoseverleri buluşturdu

Kendisi de farklı alanlarda dünya performans dans sanatçısı olan ve Türkiye'yi bu alanda yurtdışında da temsil eden Çiğdem Yorgancıoğlu, bu ikisi de birbirinden özel ve başarılı Flamenko sanatçısı konuklarıyla flamenkonun dansından aksesuarına ,iletişim dilinden müziklerine, tarihinden İspanya daki yerine ve dünyada dansın genel anlamda olduğu gibi tangonun da insanları bütünleştirici birleştirici kapsayıcı yanına değinilen keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi ve izleyicilerin sorularıyla ve katkılarıyla yüksek katılım gösterdiği etkinlik iki saati aşkın bir süre keyifle izlendi .

Dinleyicilerin Kendisi aynı zamanda araştırmacı gazeteci olan Melek Yel'in derin flamenko bilgisini ve Carmen Cervantes'i tanıma fırsatını deneyimlemelerine olanak sağlayan Pazar,Chi Ci Talks’ ı kaçıranlar programdan kesitleri ve programları youtube üzerinden ,Çiğdem Yorgancioglu ve Taberna Española’nın sosyal medya hesaplarından izleyebileceklerdir .Ayrıca 24 Eylül Pazar günü değerli sanatçılar yine Taberna Española ‘da sahne alacaklardır .

"Flamenkoevi" ile birlikte Carmen Cervantes’in hazırladıkları özel bir sahne programına dair etkinlikler hakkında mekandan- Taberna Española- direk bilgiler alınabilir. .

19.00-20.00 Palmas ritim workshop

21.00 Carmen Cervantes & Flamenkoevi Sahne Performans'