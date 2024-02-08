Depremin en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'dan mezarlıklarda dağıtılmak üzere ücreti karşılığında 6 bin dal karanfil talep edilmesi üzerine Antalya'daki çiçek üreticileri harekete geçti.

İhracat için çiçeklerin toplanıp paketlendiği kentteki sera ve çiçek depolarında bu sefer bütün hazırlıklar depremzedeler için yapıldı.

Kısa sürede toplanan 100 bin dal karanfil, mezarlıkların girişinde dağıtılmak üzere Hatay'a gönderildi.

"Çiçek sektörü çağrıya duyarsız kalmadı"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye'nin özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli ihracatlar yaptıklarını söyledi.

Sevgililer Günü öncesinde sera ve depolarda yoğunluk yaşandığını anlatan Yılmaz, "Bütün sektör Sevgililer Günü için hummalı bir çalışma içerisindeydi ancak Hatay'dan gelen çağrıyı cevapsız bırakamazdık. Hatay ve deprem bölgesi bizim için her şeyin önünde. Çiçek sektörü çağrıya duyarsız kalmadı. Hatay'dan mezarlıklarda dağıtılmak üzere ücreti karşılığında 6 bin dal çiçek talebi vardı. Bu talep bizi çok duygulandırdı. Hatay'a 100 bin dal ücretsiz karanfil gönderdik. Bugünlerde kentteki değişik mezarlıklarda insanlara dağıtılıyor. İnsanlar yakınlarının mezarlarına karanfil koydular. Onların acılarına ortak olmaya çalışıyoruz." dedi.

Depremin acısını kalplerinde hissettiklerini aktaran Yılmaz, "Depremin ilk yaşandığı andan itibaren çiçek sektörü olarak depremzedelerin hep yanında olduk. Çok sayıda yardım gönderdik. Her zaman da onların yanında olmaya, acılarını hafifletmeye çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.