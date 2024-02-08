Erzurum'da kaymakamlıklarca kayak elbisesi ve ekipmanı temin edilen binlerce çocuk, ilk kez çıktıkları Palandöken Dağı'nda kayak öğreniyor.

"Kış sporları şehri"nde, Valilik öncülüğünde Palandöken ve Yakutiye kaymakamlıklarınca öğrencilerin kayak öğrenmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle proje başlatıldı.

Bu kapsamda kıyafet, kayak malzemeleri, ulaşım ve yeme içme gibi ihtiyaçları kaymakamlıklarca karşılanan çocuklar, yaklaşık 1,5 ay önce Palandöken Kayak Merkezi'nde usta kayak öğreticileri tarafından haftanın belirli günlerinde 4 saat eğitim almaya başladı.

İlk kez Palandöken'e çıkıp kayak sporuyla tanışan 3 binin üzerinde çocuk, şimdiden milli sporcu olma hayali kuruyor.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, kış turizminde dünyanın gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde özellikle Erzurumlu çocukların istifade etmeleri ve bu merkezi aktif kullanmak adına Valilik ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle proje başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 bin öğrencinin olduğu ilçede bütün çocukları kayak sporuyla tanıştıracaklarını anlatan Tutkan, "Kayak sporu imkanlarından mahrum olan çocuklarımızın, kıyafetleriyle, kayak malzemesiyle kayak sporunu öğrenmek için gerekli her türlü envanteri bir araya getirdik. İlçemizde 3 okulumuzla eğitimlere başladık ve gruplar halinde çocuklara eğitim planlaması yaptık. Çocuklarımız haftanın belli günlerinde 4 saat düzenli olarak kayak öğreniyor ve bu güzel kayak merkezinden istifade ediyor." dedi.

"Geleceğin kayak sporcuları bu çocuklar arasında çıkacak"

Tutkan, hayatlarında ilk kez kayak kıyafeti giyip Palandöken'de kayak sporu öğrenen çocukların heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, geleceğin kayak sporcularının da bu çocuklar arasından çıkacağını, bu tarz etkinliklere kaymakamlık olarak devam edeceklerini dile getirdi.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nin her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

İlçe sınırlarındaki bütün öğrencileri kapsayan proje hazırladıklarını aktaran Kaldırım, şunları kaydetti:

"Palandöken, Erzurum'un marka değeri. Bu minvalde okullardaki öğrencileri, her hafta gruplar halinde ulaşımdan yeme içemeye, kayak malzemesinden giyinmeye kadar bütün masrafları üstlenip burada kayak eğitimi veriyoruz. Kayak öğrenen çocuklarımızın birçoğu hayatlarında ilk kez kayakla tanışıyor. Kayak yapmayan bir tane Erzurumlu çocuk kalmayacak sloganıyla yola çıktık ve 1,5 ayda 3 bin öğrenciyi geçtik."

"Kayak öğrenen çocuklar çok mutlu"

İklim şartlarının el vermesiyle sezon sonuna kadar ilçedeki bütün okullarda eğitim gören çocuklara kayak öğretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kaldırım, "Bu organizasyonla yetenekli çocuklar keşfedilecek ve geleceğin milli sporcuları, ülkeyi ulusal alanda temsil edecek sporcular buradan çıkacak. Çocuklar çok mutlu. Organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlar ile okul müdürleri ve kayak antrenörlerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Devran Çapa, ilk kez Palandöken'e gelip kayak yaptığını belirterek,"Kayak öğrenmek çok güzel, herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerden Hilal Gişe ise ilk kez Palandöken'de kayak yaptığını anlatarak, "Hedefim kayak branşında milli sporcu olmak." ifadesini kullandı.