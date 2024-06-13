Adem, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu, ülke genelinde orman yangınları konusunda kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatılması gerektiğini belirtti.

"Her il için yangın eylem planları yapılmalı ve gelişen teknolojik imkanlardan faydalanılarak yangın erken uyarı sistemleri kurulmalıdır." ifadesini kullanan Adem, yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin rolünün çok kritik olduğuna ve bu işçi sayılarının artırılması gerektiğine işaret etti.

Adem, ekiplere yerel halktan kişilerin alınması, İŞKUR üzerinden alımlar yapılmamasını gerektiğini belirterek, yangın işçilerinin süresiz çalıştırılması, yanmaz kıyafet ve malzeme temini ve sürekli eğitim verilmesinin de önemli olduğunu aktardı.

Yangınların büyümesinde koordinasyonsuzluğun büyük bir etken olduğuna dikkati çeken Adem, orman muhafaza memurlarının sayısının da artırılması gerektiğini vurguladı.