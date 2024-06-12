Kanko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri döneminde 10 Milli Eğitim Bakanının değiştiğini, her gelen bakanın bir önceki bakanın hazırladığı müfredatı kaldırarak yeni bir müfredatı uygulamaya geçirdiğini kaydetti.

Geçen hafta 18. müfredat programının açıklandığını söyleyen Kanko, "Her Milli Eğitim Bakanına 1,8 müfredat programı düşüyor. Son müfredat, toplumun geniş kesimlerinin görüşü alınmadan, muhalefetin ve STK'ların bir çoğundan kısa sürede görüş istenerek çıkarılmış bir programdır. Bu program, laik bilimsel, demokratik eğitimden tamamen uzaklaştırılmış bir müfredat programıdır." ifadelerini kullandı.

Okullara "manevi danışman" adı altında atamalar yapıldığını aktaran Kanko, şunları kaydetti:

"Özellikle 7 yaş altı çocukların somut şeylerle eğitim alması gerekirken, bu çocuklara manevi duygular üzerinden eğitim verilmesi bu çocukların gelişimini olumsuz etkileyecektir. 1 milyon civarında atanmayı bekleyen öğretmen varken, vaiz, imam, hoca gibi dini portrelerle çalışan kimselerin gelip okullarda eğitim vermesi kesinlikle yanlıştır. Okulda rehber öğretmenler var, bu rehber öğretmenler çocuklara her türlü değeri verebilir."