Haber: Mert Osman Erman



Çiftin, 2021'de boşanma başvurusu yaptıktan sonra evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları otelde oldukları bildiriliyordu.

BBC, Cher ve Bayan King'in temsilcileriyle iletişime geçerek yorum istedi.

Son zamanlarda kamuoyuna açıklanan Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde boşanma işlemlerinin bir parçası olarak sunulan mahkeme belgelerinde, Bayan King, kendisi ve Bay Allman'ın evliliklerini "çalıştığımız bir otelde" geçirdiklerini söyledi.

Ancak, "Bu 12 günü New York'ta birlikte geçirdikten sonra, 30 Kasım 2022'de, düğün yıldönümümüzün gecesi, dört kişi otel odamıza geldi ve [Bay Allman]'ı odamızdan çıkardı," dediği bir Aralık 2022'de yapılan mahkeme açıklamasında iddia etti.

"Onu alan dört kişiden biri tarafından bana [Bay Allman'ın] annesi tarafından kiralandıkları söylendi," iddia etti.

Mahkeme belgelerinde Bayan King, kocasının 2022 Ağustos'undan beri bir tıbbi tesisinde tedavi aldığını ancak kendisine nerede olduğu veya onunla iletişim kurmanın bir yolu olmadığını iddia etti.

"Aktif olarak kocamın sağlığı veya yerinden haberdar değilim," dedi ve Aralık ayında onun hakkında "çok endişeli ve onun için endişeli" olduğunu ekledi.

Bay Allman, 47 yaşında ve pop ikonu Cher'ın oğlu ve geç rock müzisyeni Gregg Allman'ın eski eşi.

2013 yılında Bayan King ile evlendi. İkisi de müzisyen.

Bay Allman daha önce uyuşturucu kötüye kullanımı ve bağımlılık mücadeleleri hakkında konuşmuş, 2014 yılında Entertainment Tonight ile yaptığı bir röportajda 11 yaşından beri uyuşturucu kullandığını anlatmıştı.