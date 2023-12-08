Haber: Mert Osman Erman

Oyuncular Kristen Stewart, Hugh Grant ve Tilda Swinton, şehrin Kuzey Mahallesi'ndeki Thomas Caddesi'nde, yönetmen Sofia Coppola da dahil olmak üzere yıldızlar arasındaydı.

Manchester'ın Karen Elson gibi modeller, Metiers d'Art şovunun arka planını oluşturan şık barlar ve geleneksel dükkanların karışımını kullanarak caddeyi bir podyum olarak kullandı.

Modeller ve konuklar, etkinlik için yolun üzerine dikilen uzun bir Perspex tente ile sağanak yağmurdan korundu. The Guardian'ın moda editörü Jess Cartner-Morley, "Manchester'ın Chanel için şaşırtıcı bir seçim olduğu konusunda genel bir görüş birliği olduğunu" yazdı.

The Telegraph'ın baş moda editörü Lisa Armstrong, Chanel'ın "en fazla harcama yapan uluslararası müşterileri Mancunian ile yüzleştiğinde karşılıklı merak, hayranlık ve bir derece espri" olduğunu söyledi.

Ancak şirketin moda başkanı Bruno Pavlovsky, şehri övdü ve "yaratıcı enerjisi" ve müzik tarihi nedeniyle çekildiklerini belirterek, "Çok fazla şey Londra'da oluyor ve İngiltere'de Londra dışında olmak istedik" dedi.

"Virginie için (Yaratıcı Direktör Viard) en ilham verici şehir olduğuna karar verdik. Manchester'da gördüğü müzik ve sanat ona ilham verdi ve sıcak bir karşılama yaşadık." Şovun müziği, The Fall ve New Order gibi Manchester gruplarını içeriyordu; bu gruplardan iki üye ve yerel rapçiler Aitch ve Bugzy Malone etkinlikte bulunanlar arasındaydı.

Ayrıca iki Gallagher kardeş vardı - Oasis yıldızları Liam ve Noel değil, Liam'ın oğulları Gene ve Lennon ile Noel'ın kızı Anais de dahil olmak üzere 600 davetli arasında oyuncular Jenna Coleman, Callum Scott Howells, Gugu Mbatha-Raw ve Lucy Boynton yer aldı. Diğer konuklar, yazar Jeanette Winterson'dan Love Island'dan Olivia Attwood Dack'a ve Tayvanlı aktris Gwei Lun-mei ile Japon Sakura Ando'ya kadar uzanıyordu.

Yıldızlar, tarihin ve havalılığın birleşimini emdi, uzun süreli Clark Brothers - ki pek çok insanın daha önce göz ardı etmeyeceği bir perakende tedarik mağazası - kapısında fotoğraf çekimleri için poz verdi ve Bay Horse Tavern adlı pub'ın dışında.

Bu, Chanel'ın gecenin bir parçası olarak devraldığı sokaktaki barlardan biriydi. Çoğu önceki iki hafta boyunca, şirketin taşındığından beri pub'lar ve dükkanlar kapanmıştı.

Chanel işletmeleri kapatmak için tazminat ödedi ancak şehre ne kadar harcadığını söylemeyi reddetti. Manchester'ın kültürden sorumlu belediye üyesi Luthfur Rahman, şirketin ne kadar ödediğini söylemedi, ancak "şehre yatırım yaptığını" ve etkinliğin yerel ekonomiye yardımcı olacağını söyledi.

Şovun, "Manchester için harika ve küresel bir destinasyon olma hedefimiz için harika olduğunu" ekleyerek, "Chanel'ın Manchester'ı seçmiş olması, doğru bir şeyler yaptığımızı gösteriyor" dedi.

Öncesinde, bir protestocu dışarıda, şehir konseyine "önceliklerinizi düzeltin" çağrısında bulunan bir pankart taşıyordu - "Yiyecek veya ısı!! Lüks mal değil."

Bu etkinlik daha önce Paris, New York, Roma, Dakar, Salzburg ve Dallas gibi şehirlerde yapıldı ve 2012'de İskoçya'daki Linlithgow Sarayı'nda sahnelendiği son İngiltere ziyaretiydi.

Bu yıl konuklar, şehirde 18. yüzyılda sanayi devriminin başlamasıyla küçük ölçekli atölyeler için inşa edilen bir cadde olan bu sokak boyunca sıralanan ahşap masalardan şovu izledi.

Olayın kazara mı yoksa tasarlanmış bir şekilde mi gerçekleştiği, Chanel'ın Metiers d'Art şovunun arkasındaki fikirle uyumlu bir tarihle bağlantılıydı; şirketin çalıştığı becerikli zanaatkarları ve sanatçıları kutlamak.

Chanel, yeni koleksiyonunun "duyguların şiiriyle 60'ların bir dokunuşuna" odaklandığını söyledi.

Ayrıca "Büyük Britanya fikirleri" nin "tweedde, Shetland ve kaşmirde örgüler, wraparound etekler, godetli minietekler, bermuda şort, gömlek, paltoların hepsi" ile temsil edildiğini ekledi.

Manchester'ın ünlü futbol geçmiğine de göndermeler vardı; bir model, Chanel'ın bir Manchester City formasının versiyonunu giyerken, diğeri Manchester United renklerinde bir atkı takıyordu.

160'a yakın erken gelen konuk, Çarşamba günü Chanel tarafından Old Trafford'da Chelsea'yı yendiği bir maçı izlemeye götürüldü.

Ardından Salford Şiir Kulübü'nde Salfordlu şair John Cooper Clarke'ın performansını içeren bir ön gösteri partisine gittiler.

Perşembe günü, bir parti tarihi Victoria Baths'ta yapıldı; 2003'te BBC'nin Restorasyon programını kazandıktan sonra yeni bir yaşam kazanan Manchester eski yüzme havuzu.