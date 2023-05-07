Ülkedeki Türk seçmenler, oy verme işleminin son gününde, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğinde oylarını kullanıyor.

Cezayir'de 5 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün yerel saatle 21.00’de sona erecek. Ülkede, 2 bin 280 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.

Nijerya'da kayıtlı seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor.

Seçmenler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde dün başlayan oy verme işlemi, bugün saat 21.00'e kadar devam edecek.

Nijerya

Türkiye'deki bir seçim için ilk defa sandıkların kurulduğu Nijerya'da, 584 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Büyükelçilikte oyunu kullanan ve 25 yıldan fazladır Abuja'da yaşayan Özer Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da ilk defa sandık kurulmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Önceki senelerde seçim döneminde oylarını kullanmak için Türkiye'ye gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Tamer, "Vatandaşlık görevimizi yapmak üzere Türkiye'ye giderdik ama ilk defa bu sene burada sandık açıldı. Bize burada imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyoruz. Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Tamer, Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşlarının huzur içinde oylarını kullandığını ifade etti.

Nijerya'da ticaret ile uğraşan ve yaklaşık 4 yıldır burada yaşayan Tevfik Demirel, "Oy kullanmak, her Türk vatandaşının yapmış olduğu ve yapması gereken bir şey olduğu için biz de buraya gelip oyumuzu kullandık. Verdiğimiz oy inşallah hayırlara vesile olur. Hem Türkiye'miz için hem milletimiz için iyi yollara vesile olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Nijerya'da 1,5 senedir yaşayan Halit Delimemet de Türk devletinin kendisine vermiş olduğu seçimdeki oy hakkını kullanmaya geldiğini söyledi.

AA