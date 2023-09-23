Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir ’in kuzeydoğu bölgesindeki Cicel, Batna ve Bicaya kentlerindeki orman yangınları nın, herhangi bir can kaybına yol açmadan, dün gece itibarıyla tamamen söndürüldü ğü belirtildi.

Geçen iki hafta boyunca, uçaklar, helikopterler ve gönüllüler tarafından desteklenen Cezayir sivil savunma ekipleri, çoğu ülkenin orta ve doğu bölgelerinde olmak üzere, yaklaşık 15 kentte 80’den fazla orman yangınıyla mücadele etti.

Son dönemde can kaybının yaşanmadığı ülkedeki orman yangınları , 40 dereceyi aşan sıcak hava dalgası ve güneyden gelen şiddetli sıcak rüzgarların etkisiyle, günler sonra söndürülürken, bu nedenle binlerce hektarlık alan yandı, çok sayıda araç da zarar gördü.

Cezayir ’in kuzey bölgelerinde, 24 Temmuz’da meydana gelen orman yangınları nda 34 kişi hayatını kaybetmiş, 194 kişi yaralanmıştı.

AA