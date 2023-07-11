ANKARA - Food Truck Fest üç gün boyunca gastronomi severleri ağırladı. Birbirinden lezzetli ürünlerle truck araçların yerini aldığı festivalde katılımcılar lezzet dolu üç gün yaşadı. Truck deneyim çadırları, girişimci & tasarımcı stantlarının görsel şölen yaşattığı festivalde ziyaretçiler; düzenlenen atölye ve kahve atçlyelerine katılma şansı yakaladı. Akşam saatlerinde düzenlenen konserler ile de müzik keyiflerini katlayan gastronomi severler Retrobüs ve Yüksek Sadakat’in sahne aldığı ilk günde doyasıya eğlenirken, ikinci gün ise Fresh ve Jabbar ile müzik keyfi yaşadı. Konserlerin yanı sıra gün boyu süren DJ performans ile eğlenceli dakikalar yaşatan festivalin kapanış konuğu ise Ceylan Ertem oldu.

Ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan festival sonrası konuşan Tepe Emlak Yatırım Ankara Bölge Müdürü Ayhan Aytekin “Bilkent Center olarak yaptığımız etkinliklerin farklı ve kaliteli olması için ekip olarak çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında Ankara Kahve Festivali’yle “Hermes Creative Ödülleri”nden dört kategoride Platin ödül, III. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen “Marcom Ödülleri”nden “Özel Etkinlik” kategorisinde Platin ödül kazanmıştık. Bu ödüllere ek olarak Hermes Creative Awards 2023’te “Etkinlik Pazarlaması”, “Özel Etkinlik” ve “En İyi Tematik Festival” kategorilerinde Ankara Kahve Festivali 2022 ile 3 platin ödül aldık. Festivallerimize bir yenisini ekleyerek, Türkiye’de ilk defa düzenlenen Food Truck Fest’i Başkentliler ile buluşturduk. İlklere imza atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

HABER: GİZEM ÇAKAL