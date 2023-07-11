İSTANBUL- İstanbul’da 11-15 Temmuz, Ankara’da ise 15-30 Temmuz arasında tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.

Müzeler, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Yaratıcı Atölyelere Katılın

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Yaşasın Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Postası”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “İşim Birikim” atölyeleri düzenleniyor.

İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak açılan Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi özelinde hazırlanan yeni atölyeleri ile yaz tatilinin gelişini kutluyor. Sergiye özel iki atölyeden biri olan “Cumhuriyet Postası” atölyesi sergi turu ile başlıyor. Yeni bir devletin sosyal ve ekonomik gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki pul örneklerini inceliyor. Atölyeye katılacak öğrenciler, kartpostallarını keçeli boyalarla renklendirerek, dönem pullarının birer replikalarını tasarlıyor.

HABER: MERVE ELÇİ