8 yıl önce Bülent Şakrak ile evlenen ve bu evlilikte Okan Ali adında bir çocukları olan Ceyda Düvenci geçtiğimiz senelerde sağlık sorunları ile uğraşıyordu. Bu yıl evliliklerini bitiren Düvenci'ye ayrılıkları ile ilgili takipçisi tarafından soru sorulduğunda "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.

3.2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bir story yayınlayan ünlü oyuncu, "Her şey için hepinize şifa dilerim. Yazdığı kelimeler insanın niyetini ve kendisini anlatır bana hep. Şifa; sadece yaşanmışlıklar için değil, hayatında içinde yaşanan her şey için dileğim. Çünkü günün sonunda şükür ettiğimiz en önemli şey şifa, sağlık. Ben bu yılın başından beri hepimizin yaşadığı her şey için şifalanma diledim kendime ve bize. Ve günlerdir bunun için nefes alıyorum. Sizlere de bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Kelimelerimiz dökülürken iki kere değil dokuz kere düşünün dilerim. İyi şeyle dileyin, yazın, düşünün. Buna ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN