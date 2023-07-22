Filenin sultanları 2018’nin ardından ikinci kez finale yükseldi. Şampiyonluk maçında Çin'i mağlup ederek ilk şampiyonluğu hak etti. Bu şampiyonluğun ardından gözler takımın antrenörüne çevrildi. Daniele Santarelli'nin hayatını araştırdığımızda eşinin kendisi gibi voleybolcu olduğu öğrenildi.

Antrenör Monica De Gennaro İtalya'nın profesyonel voleybolcusu olduğu ve kendisinin Dünya Şampiyonası'na katılmış ardından organizasyonun sonunda "En iyi libero" ünvanını kazandığı bilinmekte.

2016–17 CEV Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Vakıfbank'a karşı yneilgi alan takımı sadece gümüş madalya kazandı.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN