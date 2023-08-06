ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, 20. Dönem TBMM Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı, eski Dışişleri Bakanı ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile eski Maliye Bakanı Kaya Erdem’i belediye binası önünde karşıladı.

Daha sonra Çetin ve Erdem ile makamında bir araya gelen Büyükerşen, nazik ziyaret için konuklarına teşekkür etti. Çetin ve Erdem de bozkırın ortasında çağdaş bir şehre imza atan Büyükerşen’in belediyecilikte örnek projelere imza attığını belirterek nazik ev sahipliği için teşekkür ettiler.

Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile tamamlandı. Ziyaret sonrası Büyükerşen ile birlikte Çetin ve Erdem, tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni ziyaret ettiler. Müzeyi çok beğendiklerini belirten Çetin ve Erdem, başta siyasi liderlerin balmumu heykelleri olmak üzere müzedeki heykelleri dikkatle incelediler.

HABER: MERVE ELÇİ