Salonun en dikkat çeken hizmetlerinden biri olan "Buz Lazer Epilasyon"da kullanılan 5000V gücünde, 16 bar başlığa sahip eşsiz cihaz, sektördeki diğer cihazlardan ayrılıyor. Ancak bu sadece salonun sunduğu başarılı uygulamalardan biri. Bölgesel incelme, selülit tedavisi, çatlak tedavisi, ben silme, cilt bakımı, medikal bakım, kirpik lifting, altın oran kaş tasarımı, kaş laminasyonu, Dermapen ve saç vitamini gibi birçok farklı hizmet, Ceren Yıldız Güzellik Salonu'nda sizleri bekliyor.

Salon başarı oranlarıyla da göz dolduruyor

Bölgesel incelme uygulamalarında memnuniyet oranı %95, lazer epilasyon uygulamalarında %90 ve cilt bakımlarında ise %100 seviyelerinde. Ancak bu başarının arkasında sadece kaliteli ürünler ve son teknoloji cihazlar değil, aynı zamanda müşterilere sunulan düzenli ve danışan işlem kurallarına uygun hizmetler yatıyor.

Düzenli seanslar gelenler mutlu

Salonun müşteri kapasitesi de oldukça yüksek. Ancak sadece %5'lik bir kısım düzenli gelmediği için sonuç alamıyor. Geriye kalan %95'lik müşteri kitlesi, her bir hizmetten son derece memnun.

Ceren Yıldız Güzellik Salonu, Cumhuriyet Mahallesi Yağmur Sokak'ta, Temel Sitesi B blok kat1 daire1'de siz değerli müşterilerini ağırlamak için bekliyor. Siz de kendinize bir güzellik molası vermek ve profesyonel hizmetle tanışmak isterseniz, Ceren Yıldız Güzellik Salonu'na mutlaka uğramalısınız.