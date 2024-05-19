Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen etkinliğe, Bakü'de yaşayan Türk vatandaşları, şehit yakınları ve çocukları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Azerbaycan'ın doğal güzelliklerinden biri olan kabul edilen Beşparmak Dağı eteklerindeki etkinlikte, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, uçurtma şöleni gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Geleneksel ebru sanatının tanıtıldığı etkinlikte, sihirbazlar çocukları eğlendirdi. Bazı katılımcılar yamaç paraşütleriyle uçuş yaparak Beşparmak Dağı'nın manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve Türk tarihi açısından anlamlı olan bir günde gençlerle ve şehit evlatlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Büyükfırat, hem Azerbaycan'ın doğal güzelliklerini tanıtmayı hem de gençlerin bir araya gelerek etkinlikler yapmasını amaçladıklarını belirterek benzer etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.