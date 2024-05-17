Çankırı Valiliği koordinesinde belediye, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı Konfederasyonu ve TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kuruluna bağlı seyahat acentelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Ankara'dan Çankırı'ya turistik tren seferleri başlatılmasına karar verildi.

Çankırı'da 1934 yılında "Tenezzüh Treni" adıyla başlatılan seferlerin devamı niteliğinde olan ve 18 Mayıs'ta ilk seferine çıkacak olan "Turistik Tuz Ekspresi", ziyaretçilerine Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini görme, yöresel yemeklerinden tatma imkanı sunacak.

Cumartesi günleri günübirlik sefer yapacak 250 yolcu kapasitesine sahip trenle kente gelen ziyaretçiler, Hititler'den kalan Yer Altı Tuz Şehri'ni, tıbbın ve eczacılığın sembolünün doğduğu mekan olan Taş Mescit'i, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesi'ni, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi'ni ve eski eşyalarla döşenen, ziyaretçilerini geçmişe götüren Çankırı Kültür Evi'ni görme imkanı bulacak.

Yaran kültürünün yaşatıldığı Çankırı'ya "Turistik Tuz Ekspresi" ile gelmek isteyen ziyaretçiler 18 Mayıs, 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerindeki ilk 4 turun biletlerini seyahat acentelerinden alabilecekler.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, 90 yıl sonra bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi.

18 Mayıs'ta ilk tren seferinin yapılacağını belirten Esen, "Bununla ilgili bilet satışlarımız başladı ve bizi mutlu eden şu anda yaklaşık yüzde 70'i satılmış durumda. Tabii bu tren seferlerinin başlamasında büyük emeği olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Onun öncülüğünde Çankırı Belediyesi ve Valiliğin öncülüğünde, Vali Bey'in liderliğinde bu trenimizin seferini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Daha önce tanıtım seferine çıkan trenin tur firmalarının temsilcilerini kentte getirdiğini anlatan Esen, şöyle devam etti:

"Bu turizm anlamında çok önemli. Tuz mağaramız bu işin lokomotifi olacak ve farklı destinasyonlarla Çankırı'mızı tanıtma fırsatı bulacağız. Bunun Çankırı'mızın tanınırlığı açısından çok büyük önemi var. Çankırı ekonomisine katkısı anlamında da çok büyük etkisi olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili yöresel ürün üreten esnafımızla, özellikle coğrafi işaretli ürünler satan lokantalarımızla, restoranlarımızla, el emeğiyle ürün üreten hanımefendilerle hep beraber komple şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeleri noktasında toplantı yaparak istişare ettik. En iyi şekilde turizm elçilerini Çankırı'da ağırlamak istedik. İnşallah akabinde de ilk defa trene binen gençlerimiz vatandaşlarımız, Ankara'dan gelen misafirlerimiz bunun keyfini çıkaracaklardır."

Çankırı'nın turizm anlamında bakir bir şehir olduğuna dikkati çeken Esen, "Gezilmesi görülmesi gereken çok yerler var. Akabinde tadılması gereken çok güzel lezzetlerimiz var. İnşallah memnun kalırlar. 90 yıl sonra bu tren seferlerinin gerçekleşmesi, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah devamında da çok büyük insan kitleleri, yerli yabancı ziyaretçiler ilimize akın ederek Çankırı'mızın güzelliklerini görme fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Esnaf, Turistik Tuz Ekspresi'nden umutlu

Kentte tuz işletmeciliği yapan Esra Kul, sofralık, yemeklik, hediyelik tuz çeşitleri sattıklarını belirtti.

Turistik Tuz Ekspresi seferlerinin 90 yıl önce yapıldığını hatırlatan Kul, "Seferlerin esnafa katkısı olacağını düşünüyorum. Çankırı'nın tanıtımı için de olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Pastane işletmeciliği yapan Burak Şahin de Turistik Tuz Ekspresi'nin düzenlenecek olmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Çankırı'ya katkı sağlayacak olan her şeyi desteklediklerini belirten Şahin, "Her esnafın birbirine desteği vardır. Güçlenen esnaf diğer esnafı güçlendirir. Halkımız için güzel bir şey. Tuz, şehrimizin doğal kaynağı olan bir ürün. Turizm alanına da açılması çok güzel. Çankırı'mız gezilmeye, görülmeye değer bir şehir. Kentin popülerliğinin artırılmasının esnaf ve vatandaşlarımız için güzel olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kentte yöresel ürünler satan Merve Börekçi Kılıç da hem Çankırı'nın hem de farklı illere ait yöresel ürünler sattıklarını aktardı.

Turistik Tuz Ekspresi'nin Çankırı'nın tanıtımında önemli rol oynayacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Çoğu kişi Çankırı'yı bir il olarak değil, Ankara'nın bir ilçesi olarak bilmektedir. Çankırı'nın müthiş doğa güzellikleri, yer altı şehri, peribacalarını insanların gezerek, görerek bilmesi gerekiyor. Çünkü kimse Çankırı'yı bu düzeyde bilmiyor. Bir ilçe olarak görüyorlar. Çankırı tanıtılmaya değer bir il. Esnafın hareketlenmesi için de çok iyi olacak. Piyasamız şu anda durgun gidiyor. Aslında çok güzel işler yapılıyor ama yeterli tanıtım olmadığı için sakin gidiyor. Maddi olarak da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen yıl düzenlenen Tuz Festivali de esnafa büyük katkı sağlamıştı."