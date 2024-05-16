Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Filistinli sivillere insani yardım çalışmalarına destek amacıyla CENTCOM personelinin Gazze'nin sahilinde kurulan geçici bir limana demirlediği belirtildi.

Hiçbir ABD askerinin Gazze'ye giriş yapmadığı kaydedilen açıklamada, "birkaç gün içerisinde insani yardım taşıyan kamyonlar vasıtasıyla gelen yardımın sahilden alınmasının beklendiği" bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Birleşmiş Milletler yardımı teslim alacak ve Gazze'de dağıtımını koordine edecek." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs'ta insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahilinde deniz üstüne kurulması planlanan geçici liman inşasının bittiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.