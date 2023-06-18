İSTANBUL- Projelerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, emekli olduğunu duyurdu. 12 bin 680 TL emekli maaşı alacağını söyleyen Yılmaz, emeklilikle ilgili yaptığı paylaşımlarla güldürdü. Yılmaz'ın bir paylaşımı ise kafa karıştırdı.

Daha önce Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile uzun süreli ilişkiler yaşayan Cem Yılmaz, "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine... Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git" yazılı bir fotoğrafı paylaşarak "Ne kadar da doğru" notunu yazdı. Ünlü komedyenin paylaşımında eski sevgililerinden birine gönderme yaptığı ileri sürüldü. Yılmaz ise yorumlara sessiz kaldı.

HABER: MERVE ELÇİ