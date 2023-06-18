İSTANBUL- 11 yıl evli kalan ve Alara adını verdikleri bir kızları bulunan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 2021'de resmi olarak boşandı. Zarrab boşandıktan sonra kızının velayetini almak için Gündeş'e dava açmış, ünlü şarkıcı da eski eşine karşı dava açmıştı.

KIZINI ARTIK GÖREMEYECEK Mİ?

48 yaşındaki şarkıcının kendisinden 9 yaş küçük eski eşine karşı dava açtığı ve çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gizlilik kararı olan ve Beykoz Adliyesi 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davadan cuma günü karar çıktı. Karara göre Reza Zarrab artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyecek.

HABER: MERVE ELÇİ