Emekli Osman ile ev hanımı Hatice Çelik çifti, iki çocuklarını büyüttükten sonra yeniden bebek özlemi duymaya başladı.

Çelik çifti, yeniden çocuk sahibi olamayınca "bebek sahibi olamıyorsak kimsesiz bir çocuğun hayatına dokunalım" düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdi.

Tek amaçları bir yetimi, öksüzü anne, baba sözcüğünden mahrum bırakmamak olan çift, çocuklarının da desteğiyle koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuruları olumlu sonuçlanan çifte, 1 ve 3 yaşında iki kardeşin yuvada bulunduğu bilgisi verildi.

Kardeşlerin birbirlerinden ayrılmalarına gönülleri razı olmayan çift, iki çocuğun da koruyucu ailesi oldu.

Şefkatle bağırlarına bastıkları iki kardeşi adeta gözlerinden sakınan çift, 9 yıldır huzurlu ve çocuk sesiyle dolu aile ortamının mutluluğunu yaşıyor.

"İki kardeşten asla vazgeçmeyeceğim"

Anne Çelik, 12 ve 10 yaşına basan çocuklarının kendisine yıllar sonra yeniden annelik mutluluğunu yaşattığını söyledi.

Kız çocuk için başvurduklarını ancak "Size iki çocuk vermeye karar verdik." ifadesini duyunca kendilerine şaka yapıldığını sandıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Ben iki çocuğun verileceğini rüyamda görmüştüm. Hiç tereddüt etmeden iki kardeşi ailemize kabul ettik. 9 yıldır çok mutluyuz. Evlatlarımdan daha fazla, koruyucusu olduğum çocuklarıma düşkünüm. Çocuklarım arasında hiç fark yok. İki kardeşten asla vazgeçmeyeceğim. Doğurmasam da onların annesiyim. Çocuk kokusu çok güzel. Herkesin kimsesiz çocuklara yuvalarını açmalarını istiyorum."

Baba Çelik ise iki kardeşe güzel bir gelecek hazırlamak istediklerini ifade etti.

AA