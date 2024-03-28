Güvenilirlik ve Hız Önceliğimizdir

Biz, çekici olarak önceliğimizi müşteri memnuniyetine ve güvenilirliğe veriyoruz. Aracınızın nerede olduğunu bizimle paylaştığınız anda, eğitimli ve deneyimli ekibimiz en hızlı şekilde harekete geçer. Size en yakın çekici hizmetini yönlendirir ve sorununuzu en kısa sürede çözeriz. Böylece, zamanınızı boşa harcamaz ve güvenle yolunuza devam edebilirsiniz.

Profesyonellik ve Titizlik İlkemizdir

Her aracın farklı bir özelliği ve ihtiyacı vardır. Biz, bu farklılıkları göz önünde bulundurarak profesyonel bir hizmet sunarız. Tam donanımlı araçlarımız ve tecrübeli personelimizle, aracınızı güvenle taşır ve herhangi bir zararı önlemek için titizlikle çalışırız.

Türkiye Genelinde Hizmet Ağımız

İstanbul'un yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyoruz. Çünkü biz, herkesin çekici ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Nerede olursanız olun, bizimle iletişime geçerek en yakın çekiciye ulaşabilir ve sorununuzu çözebilirsiniz.

Çekici Hizmetlerimizin Geniş Kapsamı

Çekici hizmetlerimiz, arızalı araçların çekilmesinden kaza yapmış araçların kaldırılmasına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterir. Her türlü acil durumda yanınızda olmak, güvenli bir seyahat deneyimi sunmak için buradayız.

Çekici Fiyatları ve Hizmet Şartları

Çekici fiyatları, şehir içi ve şehirler arası olmak üzere farklılık göstermektedir. Şehir içi çekici hizmeti için başlangıç ücreti 800 TL ve kilometre başına 25 TL olarak fiyatlandırılırken, şehirler arası çekici hizmeti için başlangıç ücreti 1000 TL ve kilometre başına 20 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara akaryakıt, köprü ve paralı yol geçiş ücretleri dahil değildir.

Çekici olarak, siz değerli müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Güvenilirlik, hız ve profesyonellik ilkelerimiz doğrultusunda, her türlü çekici ihtiyacınızı karşılamaktan mutluluk duyarız. Yolda kaldığınızda, bize güvenin ve sorununuzu bizimle paylaşın. En yakın çekiciye bir telefonla ulaşın, gerisini bize bırakın.