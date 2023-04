ANKARA- 2020’de “Agnus Dei”, 2021’de “Can’t Take My Eyes Off You” ve 2022 yılında yepyeni albümünün ilk teklisi “Out in Style”ı yayınlayan Cecilia Krull, bugüne kadar tüm Avrupa, Latin Amerika ve Ortadoğu’nda sahne aldı ve birçok prestijli festivalde performanslar sergiledi.



Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile genç yaşına rağmen günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor. Sanatçı caz dışında Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.



Jorge Pardo, Robert Glasper, Javier Colina, Gustav Lundgren, Mel Bringuez, Pedro Itu-rraide, Guillermo McGill, Andreas Unge, Pablo Martin Caminero, Borja Ba rrueta, Daniel Garcia Bruno, Bob Sands, Pedro Ruy Bias, Pepe Rivero, Gaston Joya, Michael Olivera, Reinier Elizarde, Ivan Melon Lewis gibi uluslararası üne sahip çok sayıda müzisyenle de müzikal işbirlikleri gerçekleştiren Cecilia Krull, Manuel Santisteban ile birlikte “Three Meters Above The Sky” (2010), “Fuga de Cerebros 2” (2011), "Ms to Vis "(2016), "The House of Paper” (2017) ve “The Accident" (2018) gibi birçok soundtrack çalışmasına da imza attı.

