İSTANBUL- Ömrü, bir ulusa özgürlüğünü ve Cumhuriyet’ini kazandırma mücadelesi ile geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri, ‘İzindeyiz Atam’ sergisinde özel bir çalışmayla bir araya getirildi. Mikro art sanatçısı Hasan Kale, Atatürk portrelerini bir kibrit çubuğu, bir kelebek kanadı gibi küçük objelere taşıdı. ‘Ulu Önder’in 23 eserde resmedildiği ‘İzindeyiz Atam’ sergisi, OPET’in de sponsorluğunda, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de 21 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

Sanata dair yepyeni bir konuşma dili

Mikro art sanatında resim ve heykeller, çeşitli objelere mercek veya mikroskopla görülebilecek küçüklükte uygulanıyor. Atatürk portrelerini küçük objelere işleyen Hasan Kale, gözle görülemeyene sanat işlemek olarak tanımlanan mikro art sanatını şu sözlerle anlatıyor: “Es geçtiğimiz çöp dediğimiz bazen görmediğimiz bütün o minicik objeleri birer sanat kapsüllerine çevirerek değişik pencereleri açan, başka bakış açıları getiren ve sanata dair yepyeni bir konuşma dili oluşturan bir sanat dalı mikro art.”

Sanat hayatında, 47 yıl boyunca resmin her dalıyla ilgilenen Hasan Kale, 80’li yıllarda minyatür sanatı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Kale, 90’lı yıllarda, bir gece fırça çalışması yaparken 1 mm’ye neler yapılabilir sorusunun aklına düşmesiyle mikro art çalışmalarına başladı. The Sun gazetesi tarafından ‘Türkiye’nin Microangelo’su’ olarak dünyaya lanse edilen Hasan Kale, mikro art eserleri, büyük yağlıboya eserleri, mücevher ve endüstriyel tasarımları, sanatını kültürle harmanladığı televizyon programları, üniversitelerde verdiği seminerler, workshop’lar ve sergileriyle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

‘İzindeyiz Atam’ sergisi, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’nin ardından, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 30 Ağustos - 12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

HABER: SELÇUK BULUT