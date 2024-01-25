Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti.

İlk yarı

5. dakikada Fountas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Benhur Keser'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda, top üsten auta çıktı.

25. dakikada Varesanovic'in ara pasında hareketlenen Zeqiri, ceza sahası içerisine girdikten sonra, karşı karşıya şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Pozisyonu takip eden Benhur Keser'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, bu kez meşin yuvarlağı yumrukları çelmeyi başardı.

41. dakikada Shelvy'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasında, sol çaprazda Zeqiri'nin kontrol edip yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Shelvy'nin ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun penaltı noktasına pas attı. Olawoyin'in bekletmeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak çelmeyi başardı.

52. dakikada soldan hızla ilerleyen Visca’nın ceza yayı üzerine pasında, Fountas’ın savunmadan sıyrılıp sağ ayak içi plase vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

63. dakikada Olawoyin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktasında kafa top az farkla üsten dışarı çıktı.

78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaich'in sol taraftan sağ kanada paralel uzun pasında Varesanovic, topu kontrol etti. Varesanovic ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Mücadele, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.