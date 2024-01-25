28. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ceza sahası yayının sağında ağlarla buluşan Ndao'nun vuruşunda top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında İstanbulspor sol kanattan taç atışı kazandı. Soldan kullanılan taç sonrasında Ali Yaşar meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisine hareketlenen Sambissa kafayla vurduğu topu ağlara gönderdi: 0-1.

33. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında golü iptal edilen İstanbulspor aleyhine penaltı verildi. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası önünde topu alan Ndao, yaklaşık 80 metre topu sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi. Senegalli futbolcunun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ndao, takip ettiği topu son çizgiden içeri çevirdi. Arda direkteki Emir Kaan Gültekin röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Orta noktayı gösteren hakem Bahattin Şimşek, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, kullanılan kornerde Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek Galatasaray lehine penaltı verdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı beraberlikle sonuçlandı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 28 Sambissa (İstanbulspor), Dk. 36 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 34 Muammer Sarıkaya, Dk. 45+3 Okan Erdoğan, Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 39 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 45+3 Zaha (Galatasaray)