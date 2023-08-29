Haber: Damla Oya Erman

Carnival Sunrise yolcu gemisi, sürekli hava soğutma sorunları yaşıyor. Şirket, tamiratların neredeyse tamamlandığını belirtiyor, ancak yolcular gemideki sıcaklığın tehlikeli seviyelere ulaştığını söylüyor.

Yakın zamandaki bir seyahatte bir yolcu, denizde sıcaklıkla ilgili bir tıbbi acil durum yaşadığını söyledi.

Carnival Cruise Line'ın, Sunrise gemisindeki sürekli hava soğutma sorunlarının tamiratının neredeyse tamamlandığına dair güvencilerine rağmen, son seyahatten sonra 12 Ağustos'ta gemiden ayrılan yolcular, gemideki devam eden aşırı sıcaklıkların — kabinlerde ve restoranlar, lobiler ve koridorlar gibi ortak alanlarda — sadece bir rahatsızlık yaratmadığını söylüyor.

Bu, bu yaz özellikle bu belirli gemide ikinci kez hava soğutma arızasının bildirildiği zamandır. İlk kez Temmuz 24'te Grand Cayman kruvaziyerinde bildirildi ve müşteri şikayetlerinin ardından Carnival, Insider'a "soruna yol açan ana bobinlerin" değiştirildiğini ve kruvaziyer hattının geri kalan tamiratları "tamamlıyor" olduğunu söyledi. Ancak 7 Ağustos'ta Cayman Adaları'na yapılan bir seyahatten dönen yedi yolcu, gemide dayanılmaz sıcaklıklar yaşadıklarını ve bunun tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Sade King, odasındaki sıcaklığın — 26 derecenin hemen altında olduğunu söylediği — sıcaklıkların astımını tetiklediğini ve denizdeyken acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu ve hala düzgün nefes almakta zorlandığını söyledi. Astım, Astım ve Alerji Amerika Vakfı'na göre sıcak hava ve nem tarafından tetiklenebilir.

"Tanrı'ya dua ettim, 'Tanrım, lütfen sadece beni o tekneye hızla götür ve beni oradan al,' dedim," deneyimli bir gemi yolcusu olan King, "O cehennem gibi bir kruvaziydi" şeklinde konuştu.

Gemide Jamaika ve Grand Cayman'a doğru seyrederken dışarısı 32 derecenin üzerine çıktı. 26 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, özellikle temel rahatsızlıkları olan insanların sıcakla ilişkili hastalıkları önlemek için dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. 32 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hava tehlikeli hale gelir, ısı hastalığı olası hale gelir ve sıcak çarpması mümkün hale gelir.

Carnival Cruise Line temsilcileri, gemideki hava soğutma sorunlarının herhangi bir tıbbi acil duruma neden olup olmadığına dair Insider'ın sorularına yanıt vermedi. Insider'a 30 Temmuz'da gönderilen bir açıklamada, şirket, "okyanus sularının rekor yüksek sıcaklıkları"nın karada ve denizdeki hava soğutma sistemlerine "ekstra stres" koyduğunu belirtti. Daha sonra, 12 Ağustos'ta Insider'a yapılan bir açıklamada, ilk arızaya neden olan ana bobinlerin değiştirildiğini ve kruvaziyer hattının etkilenen her kabinde sistemi "tamamlamak üzere çalıştığını" belirtti.

Şirketin tamiratların devam ettiği ve 9 Ağustos'ta Jamaika'da yapılan bir liman duraklamasında yolcuların karaya çıktığı sırada ek hava soğutma tamiratları yapıldığına dair güvencilerine rağmen, King, o hafta Sunrise gemisinde bulunan yolcuların "iki maraton koşmuş gibi terlediklerini" söyledi. Sıcaklıktan kaynaklanan rahatsızlık, nefes darlığı, hırıltı, yönelme ve yorgunluk belirtilerini kötüleştirdi.

Aynı Sunrise kruvaziyerinde bulunan başka bir yolcu olan Andrew Fowl, geminin aynı seyahatinde Insider'a geminin bazı bölgelerindeki hava durumunun 9 Ağustos'ta düzeldiğini, ailesinin kabinlerinin de dahil olduğunu söyledi. Yine de, King dahil dört diğer yolcu, üçüncü ve dördüncü katlardaki kabinlerinde sıcaklığın artmaya devam ettiğini söyledi. King'in 13 yaşındaki oğlu burun kanaması geçirdi ve gece boyunca inhalerini ve acil ilaçlarını kullandığı halde hala hırıltılıydı.