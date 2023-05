FUNDA AKOSMAN

Dünya starlarının yer aldığı o müthiş festivalde Türk-Amerika-Avrupa ortak yapımı ‘’The House Of God’’ filmi de uzun metraj sinema filmi kategorisi yolcusu. Ömer Sarıkaya’nın yazıp yönettiği sinema filmi sıradışı konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerde Fatih Karagöz, Berna Türkkan ve Baran Deniz’in yer aldığı projeye Wilma Elles, Ahmet Özal, Gürsel Ateş ve Seyithan Özdemir konuk oyuncu olarak katıldı. Festival yolcusu olan film, konusu itibariyle derin mesajlar veren renkli bir proje olma özelliğini taşıyor. Ünlü bir iş adamının sevdiği kadınla evlenerek mutlu bir yuva kurması ile başlayan hikayede plazadan çadıra düşen ailenin acı dramını izleyeceğiz. Filmin Yapımcılığını ; Uğur Akkuş, George Edde, Ömer Sarıkaya, Fatih Karagöz ve Berna Türkkan yapmaktadır. Beltekin İkizlerin Görüntü Yönetmenliğini yaptığı filmin Yönetmeni Ömer Sarıkaya: ‘’Bu filmde Dünyaya vermek istediğim çok fazla mesaj var. Allah, hepimizi sevgiyle yarattı. Dünyada bütün canlılara yetecek kadar yer var hepimiz birbirimizi ezmeden hatta en küçük bir böceği bile ezmeden huzur içinde yaşayabiliriz. Cami, Kilise, Mağara, Ev, Orman, Kainattaki her yer Allahın Evidir.’’ sözleriyle filmin duygu yüklü bir proje olduğunu söyledi