ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tiyatro severlerle buluşacak. 18 Mayıs 2023 Perşembe günü özel bir programla çocuklarla buluşacak olan belediye tiyatrosu, Sihirli Müze adlı tiyatro oyununu sahneleyecek. Hasan Polatkan Kültür Merkezinde ücretsiz olarak gerçekleşecek olan tiyatro gösterimi saat 13.30’da başlayacak.

ÇOCUKLARA ATATÜRK’E DAİR HER ŞEYİ EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE GÖSTERİYOR

Sihirli Müze’nin hikâyesi araştırmayı ve öğrenmeyi çok seven bir grup arkadaşın yolunun Atatürk müzesine düşmesi ile başlıyor. Ancak, bu müze diğerlerinden farklıdır. ‘Sihirli Müze’ çocuklara Atatürk’e dair her şeyi eğlenceli bir şekilde gösteriyor. İpek Uzkalan’ın yazıp yönettiği oyunda; Batuhan Baysun, Ceren Yeltepe, Mehmet Doğru, Mete Özmen ve Sude Çakır yer alıyor. Oyunun müziği Hüseyin Demir’e sahne tasarımı da Çiğdem Öztürk’e ait.

Odunpazarı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği bir diğer etkinlik ise doğa yürüyüşü olacak. 19 Mayıs Cuma günü Kent Ormanı’nda gerçekleşecek olan Doğa Yürüyüşü saat 10.00’da başlayacak.

HABER: MERVE ELÇİ