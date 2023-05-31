Serap Belovacıklı’nın moderatörlüğünde sunulan SÖZCÜ TV’de yayınlanan "Sokağın Sözü" programında sinirler gerildi. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği dakikalarda programa konuk olan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, moderatör Serap Belovacıklı ve gazeteci İsmail Saymaz'a sert çıkarak Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptığını iddia etti.

Şen, "Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorsunuz. Burası Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi? Kaybetmiş seçimi bitmiş. Sen ne anlatıyorsun?" dedi.

Şen'in sert sözlerinin ardından Belovacıklı, "Dinlemezseniz karşılıklı konuşamayız" yanıtı verdi.

Şen programda sözünün kesildiğini vurgulayarak, "Körler sağırlar birbirini ağırlar. Söz bana geldiğinde kesiyorsun, İsmail'e geldiğinde 15 dakika konuşturuyorsun" dedi.

Şen sözlerinin devamında; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhurbaşkanı Seçimlerini, gösterdiği üstün başarı ile kaybetmiş, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin derhal istifa etmesi lazım. Bu tam bir hezimettir. Bu hafta antidepresan ilaçlarının tüketim sayısı artıyorsa sebebi Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Programda zaman zaman gerilim yükseldi. İşte o anlar;

Sözcü TV’de yer alan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Birçok hesap “İsmail Saymaz mı Ersan Şen mi haklı? ”sorularını yöneltti.

Program sonrası Ertuğrul Özkök ise bugünkü yazısında, “Patron, Allah aşkına şu "Konuşan Kafa" Ersan Şen'i kov, yerine bir "Konuşan chatKafa" getir” başlığını kullandı.

Yazısında, “Seçimi kaybedenler kulübünde herkes bir durum tespiti yapıyor… Ben de eski bir medya yöneticisi olarak, içimden bir patronla konuşup, diyorum ki; televizyondaki “Konuşan Kafa” programlarının en süper starlarından Ersan Şen’ın işine son verilip… Yerine bir “Konuşan chatkafa” konsa… Daha iyi olmaz mı? Veya iktidar kanadından bir konuşan chatkafa mesela… Onlardan daha akıllı, daha espirili… Daha makul…” ifadelerini kullandı.

HABER: SELÇUK BULUT