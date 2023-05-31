Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.

Seçim sürecine dair söylemlerde bulunan Karamollaoğlu, "Yaklaşık yarım asırdır siyasetin içindeyim ama bu denli ağır bir seçim süreci kampanyasını yaşamadık. Elbette hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Ama anormal şartlar da göz önünde bulundurulmalı. İktidar her türlü devlet imkanını kullandı. Her türlü propagandaya maruz bırakıldı milletimiz" dedi.

Karamollaoğlu Meclis'te Gelecek ve DEVA Partisi ile ittifak kurulup kurulmayacağı ile ilgili soruları da yanıtladı. Meclis'te Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili "Geçmişte o gayreti gösterdik ama ittifak sağlanamadı. Şimdi de Meclis'te grup kurmak için bir takım çaba gösterilecek. Şimdi biraz erken konuşmak için" dedi.

Seçim akşamı CHP Genel Merkez’deki görüşmenin sorulması üzerine "O akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kılıçdaroğlu, bizleri davet edip hem geçmiş olsun denildi hem de kısa bir görüşme yapıldı. Ama ciddi bir mesele konuşulmadı. O bir araya gelme değerlendirme ya da karar alma toplantısı değildi" diye konuştu.

Son olarak İktidara da seslenen Karamollaoğlu,"Bunca şeye, ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi? Elde ettiğiniz bu sonuca rağmen milletimizin yarısını terörist ilan etmeye değdi mi? TRT ve AA başta olmak üzere tarafsız olması gereken kuruluşları siyasi araç haline getirmeye değdi mi? Hala değdi diyorsanız, diyecek sözümüz yok" diye konuştu.

HABER: SELÇUK BULUT