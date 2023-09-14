Haber: Duha Sena Oskay

Son zamanlarda birçok uzman Putin'in ölüyor olabileceğini iddia ediyor. Ayrıca sunulan raporlara göre Putin’in sağlık sorunları nedeniyle "Sonbaharda öleceği" de iddialar arasında.

Profesör Anthony Glees, Putin'in ölümün eşiğinde olduğu için dublör kullandığı yönündeki son haberlere tepki gösterdi.

Kremlin ise çoğu zaman bu iddiaları boşa çıkararak ve Putin'in "hayatta ve iyi durumda" olduğu varsayımını sürdürmekte ısrar ediyor.

Ancak Buckingham Üniversitesi'nden Profesör Glees bu Kremlin açıklamalarına inanmıyor.

“O katil bir psikopat”

Profesör Glees'in Putin’in akıl sağlığına değinerek, “Putin'in akıl sağlığı hakkında uzun uzadıya konuşabilirim: O, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürme konusunda uzun bir geçmişe sahip, katil bir psikopat; Prigozhin gibi kendisine ihanet ettiğini düşündüğü kişilerden bahsetmiyorum bile.” dedi.

Profesör Glees'in Putin ile ilgili iddiası şöyle:

“Anthony Hopkins'i Hannibal Lector olarak düşünün ya da Adolf Hitler'i 1944'ten sonra düşünün; titreyen, gözleri parlamış, kamburu çıkmış, doktoru 'profesör Morrell' tarafından mezbahalardan elde edilen ve kristal meth ile karıştırılmış bez serumunun sonsuz enjeksiyonları.

“Putin'e, onu atabileceğimizden daha fazla güvenmiyoruz, güvenmemeliyiz de; ancak onu yok edecek hastalıklara da güvenmemeliyiz.

“Ondan kurtulmamızın tek yolu onu fiziksel olarak yok etmek, başlattığı savaşı kazanmaktır; Azrail'i beklememeliyiz.”

"Anladığım kadarıyla, pankreas kanseri tamamen zayıflatıcı bir hastalık ve diğer kanserler ve Parkinson genel olarak zayıflıyor ve zayıflatıcı bir hastalık ve hiç kimse bu hastalıklara (en iyi ihtimalle) büyük semptomlar göstermeden veya (en kötü ihtimalle) ölmeden iki yıl boyunca sahip olamaz.”

“Gördüğümüz onun çelik gibi, soğuk, duygusuz poker yüzü, bir KGB katilinin yüzü.

“Görmemizi istediği şey bu ama gerçek mi? Tabii ki değil."