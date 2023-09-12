<div class="post-flash">\n <!--<h3 class="post-flash__title">Gözden kaçırmayın<\/h3>-->\n <a href="\/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-12-eylul-darbesinin-43-yilina-iliskin-aciklama-1" class="post-flash__content" target="_self" title="Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Y\u0131lmaz'dan 12 Eyl\u00fcl darbesinin 43. y\u0131l\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama" style="background-color: #1C38A6">\n <img src="https:\/\/oncevatancomtr.teimg.com\/crop\/250x150\/oncevatan-com-tr\/uploads\/2023\/09\/thumbs-b-c-59612fb7c067a294335285ad994f872c.jpg" alt="Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Y\u0131lmaz'dan 12 Eyl\u00fcl darbesinin 43. y\u0131l\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama" width="231" height="140" class="content-paragraph-image">\n <span class="post-flash__heading">\n <span class="post-flash__h4">Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Y\u0131lmaz'dan 12 Eyl\u00fcl darbesinin 43. y\u0131l\u0131na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n<p><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/9qz7kTNEI_U?si=UgUcVm-vqjvkwfjy" title="YouTube video player" width="560"><\/iframe><\/p><div data-pagespeed="true" data-advert="temedya" data-channel="121" id="ad_121"><\/div>