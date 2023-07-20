Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ercan Havalimanı) Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ercan Havalimanı) Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumu, KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum." açıklamasında bulundu.

AA