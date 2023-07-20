Ankara

Bir asrı geçen mazisiyle tarihi olaylara şahitlik eden AA, yazılı ve görsel arşiviyle Türkiye'nin hafızası olmaya devam ediyor.

Tarihi birçok olay gibi 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı da AA Arşivi'nde ayrıntı şekilde yer buluyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ortaya çıkış sürecini anbean takip edip, ayrıntılarıyla haberleştiren AA, Harekatın başladığını da dünyaya ilk duyuran kurum oldu.

"Türkler Kıbrıs'a barış için gidiyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 günü saat 06.00'da başlatılan harekatı AA, saat 06.10'da abonelerine "Başbakan açıkladı: Kıbrıs'tayız" flaşıyla duyurdu.

Flaşın ardından, AA tarafından "Türk Ordusu Barış için Kıbrıs'ta" başlığıyla, Başbakan Bülent Ecevit'in şu ifadeleri servis edildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın uluslararası antlaşmalarla kurulu ve Türk namusunun teminatı altında bulunan düzenini, 15 Temmuz 1974 günü silahlandırdığı sergerdelerle bozması karşısında bu sabah şafak vakti vecibeleri yerine getirme görevini büyük Türk ordusuna vermiştir. Milletimize, insanlığa ve bütün Kıbrıslılara şeref kazandıracak olan çıkartma harekatı tam bir başarı içerisinde gelişmektedir. Türkler Kıbrıs'a barış için gidiyor. Yalnız Türkler için değil, Rumlar için de barış için."

Yurttaşlar gelişmeleri heyecanla izledi

Harekatın tüm yurtta duyulmasının ardından, gelişmeleri ve gözlemlerini anbean haberleştiren AA muhabirleri, aboneleriyle şu bilgileri paylaştı:

"Anadolu Ajansı, harekatın başladığını süratle geleneksel flaş... flaş... flaş… işaretiyle Türk yayın organlarına bildirmiştir. Başbakan Bülent Ecevit'in harekatın başladığını açıklaması, kısa zamanda yurdun dört köşesinde duyulmuş. Radyolarının başında bulunan yurttaşlarımız, harekatla ilgili haberleri heyecan ve sevinçle izlemeye başlamışlardır. Türkiye radyoları Kıbrıs Harekatının başlaması üzerine programına değişiklik yapmış ve marşlar çalmağa başlamıştır.

Anadolu Ajansı, TRT ve gazete bürolarının telefonları devamlı çalışmış ve yurttaşlarımız tarihi karar hakkında bilgi almak için adete yarışmıştır. Yabancı radyolar ve yabancı ajanslar da normal yayınlarını keserek Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya barışı için Kıbrıs'ta harekata giriştiğini bildirmiştir."

Ecevit ve Erbakan'dan ortak basın açıklaması

Ajans, harekatın seyriyle ilgili geçtiği diğer bültende şu bilgilere yer verdi:

"Başbakan Ecevit yanında Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile Başbakanlığın kapısı önünde çok kalabalık bir basın topluluğuna yaptığı açıklamada şunları söylemiştir: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kıbrıs'ta indirme ve çıkarma hareketine başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin."

Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın açıklamalarını da haberleştiren Ajans, Erbakan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Şayet karsımızda bir mukavemet görmezsek herhangi bir kan dökülmesi olmayacaktır ve Kıbrıs'ta dünya sulhunun teminine yardımcı bir hareket olacaktır. Cenab-ı Hak bu harekattan dolayı milletimize ve bütün insanlığa hayırlı neticeler versin. Bugün tarihi bir görevi ifa etmenin memnuniyeti ve bahtiyarlığı içindeyiz."

"Denktaş: Gazanız mutlu olsun"

Harekatın başlamasının ardından, Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Rauf Denktaş'ın da açıklamalarını duyuran AA, Denktaş'ın Bayrak Radyosu'na yaptığı şu açıklamaları da abonelerine servis etti:

"Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığını korumak için her şeyinizi ortaya koydunuz. Tüm haklarınızın ve bağımsızlığınızın koruyucusu ve garantörü anavatanımıza güvenç ve inanç içinde, tarihini ve şerefini bir mukavemet mücadelesi verdiğiniz bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun.

Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimi iyi dinleyiniz ve bunlara harfiyen riayet ediniz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün başlatmış olduğu harekat, bağımsızlığımızın garantisi olarak 1960 antlaşmalarının anavatanımız Türkiye'ye vermiş olduğu meşru hak ve yetkilere dayanmaktadır."

AA