ÇANKIRI (AA) - Çankırı Eldivan kara yolu Yukarıyanlar mevkisinde, Y.E.B. (25) idaresindeki 18 DR 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.K. (33) yönetimindeki 06 GDD 93 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.L.K. (27), Ö.K. (6), E.K. (6 günlük), Ö.L. (20) ve M.G. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Karayolları ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.