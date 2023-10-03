İzmir'den Bulgaristan'a giden 147 metre uzunluğundaki "Sonata" isimli konteyner gemisinin makineleri, boğazın güney girişinde arızalandı.

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Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine götürülerek demirletildi.

AA