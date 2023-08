HABER: SEDAT SARIKAYA

Yenilikçi nesil müzikle eski duyguları birbirine bağlayan Can Karakaş, Z kuşağını yakalamak kolay olmadı ancak Y kuşağına da hitap etmek istedik dedi. Çok uzun bir süredir söz ve müzik yazan Can, bu yolda ilk adım için şarkılarını düzenletip başka sanatçılar okusun derken, aranjörü Mert Burak'ın vermiş olduğu özgüven ile solistlik yönünü de ortaya koymuş oldu. Bu yola çıkarken de İran asıllı sanatçı adayı Ulduz ile yolları düet fikri ile kesişti ve şarkının Ulduz ile birlkte daha da duygusunu yansıttığını söyleyen Can, albümde tanınmış ekiplerle çalışarak profesyonelliğne profesyonellik kattı. Aranjesini Mert Burak'ın, klip yönetmenliğini ise Ferit Çetinkaya'nın yapmış olduğu, gitar çalımlarını Ahmet Eren Gökçe'nin yapmış olduğu Uğultular isimli yeni teklinin tonmeisterlığını da Emre Kral üstlendi. Uğultular isimli şarkısı ile gündeme gelen Can, şarkısında Ulduz ile yapığı düet ile renkli bir duygusallığı önümüze sundu. Şimdi bu eserin sahibi Can Karakaş ve kendisine güzel sesi ile eşlik eden Ulduz'u birlikte tanıyalım.

CAN KARAKAŞ KİMDİR ?

3 Temmuz 1998 yılında Karabük'te doğdu. Toplam üç kardeş ve 2 tane abisi var. Aslen Karabük'ün Yenice ilçesinden olup hayatının belirli çoğunluğunu Karabük'ün Merkez ilçesinde geçirmiştir.

1. sınıfı Yenice de okuduktan sonra babasının işi sebebi ile Merkez ilçeye taşındılar. 2. sınıftan itibaren Merkez ilçede eğitimine devam edip liseyi de yine aynı bölgede bulunan bir Anadolu lisesinde okudu. Üniversite için ise Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü ilk senesinde kazanıp Sakarya ya taşındı. 2016 yılında giriş yaptığı Sakarya Üniversitesinden 2020 yılında mezun oldu. Bu süreçte 4 sene boyunca özel bir yurtta kaldı. Üniversite hayatını bitirdikten sonra direkt olarak askerlik tecilini bozdurup Şubat 2021 yılında askere gitti. Acemi birliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaptı. Burada 45 gün eğitim aldı ve sonra ise Ankara Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs komutanlığına geçiş yaptı. Temmuz 2021 de askerlik görevini tamamladı. 2021 Aralık ayında mesleğine ilk adımı atıp Bartın'da bir kablo fabrikasında Üretim Mühendisi olarak görev almaya başladı. Burada yaklaşık 7 ay çalıştı. Oradan ayrıldıktan 1 ay sonra İstanbul Esenyurt da bulunan bir çelik ısıl işlem fabrikasında proses mühendisi olarak çalışmaya başladı ve hala da burada mesleğini devam ettiriyor. İstanbul'a taşındıktan sonra mesleğinin haricinde müzikle de ilgili farklı adımlarda atmaya başladı. Lise yıllarında abisinin aldığı gitar ile müzikle gerçek anlamda tanışıp ilgi duymaya başlamıştı. En yakın kuzenlerinden biriyle birlikte 3 aylık bir eğitim aldılar. Sonrasında ise kendi çaplarında geliştirmeye çalışıp müzikle amatör olarak ilgilendiler. Ama hiç profesyonel bir iş yapalım girişiminde bulunmadılar. Bunun altında yatan en önemli sebeplerden biride aslında ses güzelliği ve eğitimi idi. Temel unsurlar olmayınca müziğin başka yönü olan Şarkı sözleri ve besteler yapmaya başladı. Zamanla bunu geliştirdi ve güzel eserlerin ortaya çıktığını fark etti. Şuan da 20 den fazla söz ve bestesi bulunuyor ve bunları değerlendirebilmek adına da İstanbul da olmak onun için bir yandan şans olmuştu. İstanbul'a geldikten sonra bir çok aranjörle sanatçılarla plak şirketleri ile iletişim kurmaya çalıştı fakat çoğundan geri dönüş alamadı. Artık umudunu kesmeye başlamıştı ki hayat bir şekilde gülecekse yüzüne gülüyor ve hakkında hayırlı olan nasılsa onu karşına çıkarır ya öyle olmuştu. Bu şekilde bir profesyonel işe imza atmak adına yola koyuldu. Şuan da ise hala Mühendislik mesleğini yapsa da müzik de artık onun bir işi.

Özel hayatında, okul hayatında, sosyal hayatında nerde olursa olsun tüm yaşamında en büyük desteği gördüğü anne,babası ve abilerinden hayat eğitimini alıp tüm kalbi temizliği ile inanarak çıktığı her yoldan sadece hayırlısını diliyor. Ve bu onu hayatta her zaman iyi insanlarla karşılaştırıyor. O buna inanıyor ve bu inançla yoluna devam ediyor.

ULDUZ KİMDİR ?

Türkulduz Javadi 5 şubat 2002 yılında İran'ın Urmia şehrinde doğdu. Ailenin en küçüğü toplam 4 kardeş olmak üzere 2 tane ablası ve 1 tane abisi var. Aslen İran türkü (Azeri) olan Ulduz 'un annesi Azerbaycan'ın Naxçıvan Şehrinden ve babası ise İran'ın Urmia şehrindendir. Hayatının yarısı Tahranda (İran) yarısı ise Bakü'de (Azerbaycan) geçmiştir. Küçük yaşlardan beri kendi çapında bulunduğu her alanda şarkı söyleyen Ulduz, sanatçılığa, oyunculuğa ve modelliğe karşı olan ilgisinden dolayı, vatanına ve ailesine düşkün olmasına rağmen gurbeti ve zorluklarını göze alarak, Tahranda liseyi bitirdikten sonra kendisinden 1 yaş büyük olan ablası Naz’la birlikte İstanbul'a yerleşti. 4 sene boyunca bulunduğu her ortamda eline mikrofon tutuşturularak, insanlar tarafından alkışlanan Ulduz, bu

mesleği yapmaya karar verdi ve Nişantaşı üniversitesi konservatuar (müzik) bölümünde eğitim almaya başladı. Kendisine sunulan besteleri beğenmediği için kendi şarkılarını bestelemeye başlayan Ulduz 'un müziğe karşı olan tutkusu anne tarafından gelmedir. Annesi ünlü bir piyano hocası ve bestecidir. Büyükbabası ise ünlü bir tar ustasıydı. Annesi genç yaşlarda Bakü'de düzenlenen ses yarışmalarına katılarak finali elde eden yarışmacılardan biri olmuştur. Ulduz daha 5 yaşındayken annesi tarafından eline verilerek, ezberlemesini istediği, (sarı gelin) şarkı sözlerinin bulunduğu kitap sayesinde, sanat dünyasına adım attı. Ulduz 'u farklı yapan, her dilde ve tarzda şarkı söylemesi ve en büyük idolü İran'ın en güçlü seslerinden (hayedeh ve mahasti) kardeşleri, Türkiye sanatçıları arasında ise hayran duyduğu isim Sezen Aksu. Azerbaycan 'da ise (Nermine Memmedova)